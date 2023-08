Inmitten der Altstadt klafft ein Loch in der Erde. Es erstreckt sich über mehre Straßen und gräbt sich an den tiefsten Punkten bis zu zwei Meter in den Boden. Seit Ende Juli legt das Stadtwerk am See in der Kloster-, Jakob-Kessenring- und der Grabenstraße Wasser- und Gasleitungen sowie Stromtrassen tiefer. Teilweise werden die Leitungen sogar vollständig erneuert. Begonnen hatte die Umbaumaßnahme in der Jakob-Kessing- Straße am 12. Juni. Die riesige Grube, die mittlerweile vorzufinden ist, lässt nur Platz für enge Wege vor den Häusern. Diese sind grade noch so zugänglich.

Umbaumaßnahmen haben große Auswirkungen

Verschiedene Änderungen der Straßenführung betreffen Fußgänger, Auto- und Radfahrer. Der Bodenseeradweg wird nun stellenweise über die Promenade und die verkehrsberuhigte Zone umgeleitet. Fahrradweg und Umleitung sind mit mehreren Schildern gekennzeichnet.

Bild: Josefine Nord

An der Promenade sollen Radler absteigen, aber tun sie das auch? Alexander Gladbach steht berufsbedingt schon einige Stunden am Wasser und hat eine gute Sicht auf das Geschehen. Der Sozialpädagoge hat beobachtet, dass sich die Radfahrer recht anständig verhalten. „Bis jetzt ist eigentlich nur einer durchgerast. Sonst steigen sie ab oder fahren sehr langsam“, beschreibt er. Insgesamt scheinen genauso viele Fahrräder auf der Promenade unterwegs zu sein wie vor der Baustelle.

Bild: Josefine Nord

Die Stadt- und Regionalbuslinien sind ebenfalls von der Maßnahme betroffen. Es kann also auch hier zu Ausfällen und Einschränkungen kommen. Der Überlinger Stadtbus kann aktuell die Haltestellen Finanzamt, Hotel Ochsen, Pflummernplatz und Museum nicht bedienen. Ersatzhaltestellen wurden eingerichtet. Für Anwohner und Anlieger gibt es eine Umleitung von der Franziskaner Straße kommend über die Marktstraße entgegen der bisherigen Fahrtrichtung. Für die Müllentsorgung wurden Müllsammelplätze eingerichtet. In den Bereichen, in denen die Straße offen sei, würde der Müll durch die Baufirma an die entsprechenden Müllsammelplätze gebracht werden, teilt die Stadt mit.

Verzögerungen durch archäologische Bestandsaufnahme

Die Umgestaltung des ersten Bauabschnitts in der Jakob-Kessenring-Straße konnte fristgerecht abgeschlossen werden. Der zweite Abschnitt verzögert sich um voraussichtlich etwa vier Monate. Grund dafür seien laut der Stadtverwaltung die Überreste der alten Stadtmauer, die während der Bauarbeiten zum Vorschein gekommen sind. Es mussten Archäologen für den weiteren Verlauf der Baumaßnahme hinzugezogen werden, die erst mal die Fundstücke erfassten, vermaßen und dokumentierten. Aktuell ist unklar, wie lang die Baumaßnahme noch dauern wird. Die Stadt teilt mit, dass sie mit einem vollständigen Abschluss bis Februar 2024 rechnet.