Fahrradfahrer nerven, wenn sie mit Fußgängern in Konflikt geraten. Das ist eine Binse. In der Altstadt von Überlingen jedoch kommt es regelmäßig zu solchen Konflikten, dass die Fußgänger (wenn sie selbst nicht gerade als Fahrradfahrer unterwegs sind) regelmäßig nach einer ordnenden Hand rufen. Jetzt schritt die Polizei ein, offenbar mit Erfolg.

Am Freitagmorgen unternahm die Polizei zwischen 9 Uhr bis 11.30 Uhr in Überlingen eine Schwerpunktkontrolle. In der Polizeibilanz stehen nun 16 Fahrradfahrer, die gebührenpflichtig verwarnt wurden. Die Aktion sei „durchweg auf eine positive Resonanz gestoßen“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Insbesondere wurden die Fahrverbote in der Münsterstraße und der Fußgängerzone sowie die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung in der Hafenstraße überwacht. Parallel zu den Kontrollkräften waren Präventionsbeamte vor Ort, die mit den Verkehrsteilnehmern aufklärende Gespräche führten.