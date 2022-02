Überlingen vor 4 Stunden

Polizei sucht Zeugen: Unbekannte Täter zerkratzen Autolack in der Klosterstraße in Überlingen

Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand in den vergangenen Tagen an zwei Autos, die in der Überlinger Klosterstraße standen. Die Polizei sucht Zeugen.