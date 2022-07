von Jürgen Baltes

Diesen Sommer kann endlich wieder gereist werden. Die meisten coronabedingten Reisebeschränkungen sind aufgehoben, und bei den Urlaubern gibt es „reichlich Nachholbedarf“, wie Christian Lobert, Leiter des TUI-Reisebüros in der Überlinger Christophstraße, sagt. Allerdings findet sich in der Stadt nur noch ein einziges Reisebüro – eben das der TUI. Vor Corona waren es immerhin fünf. Was ist passiert?

In der für die Reisebranche extrem schwierigen Corona-Zeit sind die Reisebüro-Umsätze deutschlandweit von rund 25 auf knapp acht Milliarden Euro im Jahr zurückgegangen. Darüber berichtet der Deutsche Reiseverband (DRV). Etliche Agenturen hat dies die Existenz gekostet, etwa die Reisebüro-Kette Lufthansa City Center Bühler aus Schramberg mit gut 30 Büros. Zwar wurden einige davon gerettet, nicht aber das am Burgberg. Hier findet sich nun eine Physiotherapie-Praxis.

Standort Burgberg: Bisher ein Reisebüro, jetzt eine Physiotherapiepraxis. | Bild: Jürgen Baltes

Auch Edeka Südwest hat 2020 die Reißleine gezogen und sich von elf Edeka-Reisebüros getrennt, darunter das im E-Center La Piazza. Das Tragische: Eigentlich wollte Robert Mayer, Inhaber des Reisebüros am Münsterplatz, den Standort übernehmen. Doch kurz vor der geplanten Eröffnung im Frühjahr 2021 ist der Reiseprofi überraschend gestorben.

Standort Münsterplatz: Früher ein Reisebüro, jetzt ein Second-Hand-Laden. | Bild: Jürgen Baltes

Und damit ist auch das seit Jahrzehnten etablierte Reisebüro am Münsterplatz Geschichte. In den Räumen findet sich seit März nun die Modeboutique Second Season. Im ehemaligen Edeka-Reisebüro hat unterdessen ein Nagelstudio aufgemacht. Und das läuft – im Gegensatz zum nach wie vor darbenden Reisegeschäft – offenbar blendend.

Standort La Piazza: Früher ein Reisebüro, jetzt ein Nagelstudio. | Bild: Jürgen Baltes

Fahrkarten statt Weltreisen am Bahnhof

Das vierte verschwundene Reisebüro ist das am Bahnhof Mitte. Hier konnten früher auch Pauschalreisen, Flüge und sonstige Reiseleistungen gebucht werden. Doch 2019, kurz vor der Corona-Pandemie, hatte die Bahn entschieden, sich von diesem Geschäft wieder zu trennen. Seither gibt es am Bahnhof nur noch Bahnfahrkarten.

Bodensee Droht am Flughafen Friedrichshafen ein chaotischer Sommer? Das könnte Sie auch interessieren

Und so ist Überlingen denn auch ein „Sonderfall“, wie Christian Lobert sagt, der einst im Reisebüro am Burgberg gelernt hatte und heute auch das TUI Reisecenter in Radolfzell führt. Denn insgesamt hätten die Reisebüros die Durststrecke „halbwegs gut“ überstanden, findet er. In Radolfzell jedenfalls hätten alle überlebt.

„Überlingen stellt einen Sonderfall dar.“Christian Lobert | Bild: Jürgen Baltes

Lobert freut sich, dass „die Leute wieder Lust haben zu reisen“. Für die meisten Mittelmeerziele seien die verbindlichen Anmeldungen bei den Gesundheitsbehörden weggefallen – „das hatte viel Arbeit gemacht“. Und auch Ungeimpften stünden wieder etliche Flugziele offen.

Verändertes Bewusstsein nach Corona

Allerdings seien die Urlauber sicherheitsbewusster geworden. Gebucht würden vor allem die bekannten Mittelmeerziele, etwa Balearen, Kanaren oder griechische Inseln. Und wen es weit in die Ferne ziehe, der schließe sich lieber einer Gruppe an, etwa auf einer Rund- oder Studienreise. „Da hat sich schon etwas im Bewusstsein verändert.“

Unterdessen dürfte das Reisebüro-Geschäft auch nach der Pandemie nicht leichter werden. Denn immer mehr Reisen werden online gebucht. Und so bleibt fraglich, ob in Überlingen – trotz der jetzt eigentlich guten Ausgangslage – irgendwann wieder ein zweites Reisebüro eröffnen wird. Edeka jedenfalls winkt ab. Seit Jahren erlebe der Reisemarkt einen „grundlegenden Wandel“, heißt es nur, den die Pandemie zusätzlich beschleunigt habe.