Die Corona-Zahlen lassen es doch nicht zu: Die Narrenzunft Überlingen hat kurzfristig ihren öffentlichen Martiniumzug abgesagt, der am 11. November am Hänselebrunnen starten sollte. Anders der Musikverein Oberuhldingen: Er hält nach aktuellem Stand an seinem Plan fest, am Freitag den ersten öffentlichen Martinsumzug zu organisieren.

In einer kurzen Mitteilung schreibt die Überlinger Narrenmutter Wolfgang Lechler mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen, „schweren Herzens“ müsse man sich mit der Situation fügen und den Martiniumzug absagen. Man wolle die Gesundheit der Besucherinnen, Besucher und Kinder schützen.

Umzug in Oberuhldingen mit 3G, Luca-App und Testnachweis für Ungeimpfte

Der Umzug in Uhldingen-Mühlhofen soll am Freitag, 12. November um 18 Uhr vor der Lichtenbergschule in Oberuhldingen starten und die Linzgaustraße hinunter zum Marktplatz führen. Die Veranstalter haben angekündigt, es gelte die 3G-Regel, das Abstandsgebot und möglicherweise eine Maskenpflicht. Außerdem werden Flyer für die Luca-App verteilt sowie Erfassungsbögen für Besucher, die keine Luca-App haben. Ungeimpfte müssten unaufgefordert einen Testnachweis zeigen.