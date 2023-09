Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) hat Mitte September im Allianz Forum am Pariser Platz in Berlin vor über 400 geladenen Gästen die begehrte Auszeichnung des DeutschenLandschaftsarchitektur-Preises 2023 verliehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Überlingen. Dieses Jahr ging die renommierte Auszeichnung an das Team von relais Landschaftsarchitekten Heck Mommsen PartGmbB aus Berlin für ihr herausragendes Projekt „Neue Ufer, Überlingen.“Das Projekt wurde von einer Jury ausgewählt, die die kreativsten und innovativsten Landschaftsarchitekturen in Deutschland würdigte. Die Auszeichnung wurde dem Gewinnerteam und Roland Leitner, ehemaliger Geschäftsführer der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, von Ministerialdirektor Dietmar Horn und dem Präsidenten des bdla, Stephan Lenzen, überreicht. Das preisgekrönte Projekt habe nicht nur die Jury beeindruckt, sondern habe auch eine nachhaltige Wirkung auf die Stadtentwicklung gehabt, heißt es weiter. Durch ein außergewöhnliches Konzept seien urbane Oasen inmitten der Stadt neu erschlossen und gestaltet worden. Die Flächen würden nicht nur der Erholung der Bürger dienen, sondern auch maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität in Überlingen beitragen. „Wir sind überglücklich, dass ‚Neue Ufer, Überlingen‘ den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2023 gewonnen hat. Dieses Projekt ist nicht nur ein Meilenstein in der Entwicklung unserer Stadt, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die gelungene Verbindung von Natur und urbaner Lebensweise. Es ist eine Ehre, diese Anerkennung entgegennehmen zu dürfen, und ich möchte dem gesamten Team von relais Landschaftsarchitekten Heck, Mommsen PartGmbB sowie Roland Leitner herzlich zu diesem Erfolg gratulieren“, wird Oberbürgermeister Jan Zeitler zitiert.