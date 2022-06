Egal ob Kinder, die im Supermarkt einen Schokoriegel klauen, Jugendliche, die sich prügeln – wie neulich geschehen am ZOB in Überlingen – oder Heranwachsende, die Drogen konsumieren: Sie alle landen bei Magnus Wächter. Er ist Jugendsachbearbeiter im Polizeirevier Überlingen und für sämtliche Delikte der jungen Menschen, die in Überlingen wohnen, zuständig.

Den Job macht Wächter erst seit etwa einem Jahr, davor war er zehn Jahre lang im Streifendienst stationiert. „Ich wollte weg vom Schichtdienst und habe eine neue Herausforderung gesucht“, erzählt der 34-Jährige bei einem Gespräch im Überlinger Revier. Schon in früheren Zeiten hatte Wächter immer gerne mit Jugendlichen zu tun, beispielsweise im Ferienzeltlager. „Die Arbeit mit jungen Menschen macht mir einfach Spaß“, sagt der Polizist und lächelt.

Fortbildung dauert vier Wochen

Bevor Wächter als Jugendsachbearbeiter anfing, machte er eine vierwöchige Fortbildung. In dieser Zeit lernte der Beamte einiges über Institutionen wie etwa das Jugendamt oder die Jugendgerichtshilfe. Auch die jugendtypische Entwicklung war Bestandteil der Schulung. „Ich durfte unter anderem Referenten vom Jugendamt und Psychologen anhören. Es war spannend und hat mich gut auf die Arbeit vorbereitet“, blickt Wächter zurück.

Doch was genau sind denn die Aufgaben des Polizisten? Wie sieht der Arbeitsalltag eines Jugendsachbearbeiters aus? Die Bezeichnung lässt vermuten, dass es sich um eine reine Bürotätigkeit handelt. Tatsächlich ist Magnus Wächter aber auch in Überlingen unterwegs und hat die Jugendszene im Blick – sowohl in Uniform als auch in Zivil.

„Jugendschutzstreife“ nennt sich diese Tätigkeit. „Freitags oder samstags kontrolliere ich zum Beispiel, ob die jungen Menschen, die in der Stadt Alkohol trinken, schon 16 beziehungsweise 18 Jahre alt sind“, berichtet der Beamte. Manche würden Wächter schon kennen und mit Namen begrüßen, wenn er zur Kontrolle vorbeikommt. „Mein Verhältnis zu den meisten Jugendlichen ist positiver Art, abgesehen von wenigen, die der Polizei ohne Respekt gegenübertreten“, sagt der Beamte.

Zur Person Magnus Wächter ist 34 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Salem. 2009 machte er eine Ausbildung zum Polizisten, seit 2011 ist er im Überlinger Revier stationiert. Zunächst war Wächter im Streifendienst tätig, seit etwa einem Jahr ist er Jugendsachbearbeiter des Reviers. In seiner Freizeit spielt der 34-Jährige im Musikverein und in einer Bigband oder verbringt Zeit mit seiner Familie. Arbeit als Jugendsachbearbeiter Die Stelle des Jugendsachbearbeiters wurde im Jahr 1980 landesweit bei der Polizei eingeführt. Wie Oliver Weißflog, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg erklärt, gibt es eine solche Stelle in jedem Revier und an jedem Polizeiposten. „Die Jugendsachbearbeiter haben teilweise auch untereinander Kontakt und arbeiten gemeinsam“, sagt Weißflog. Das sei besonders dann wichtig, wenn Jugendliche in einem Ort eine Straftat begehen, in dem sie nicht wohnen. Als Beispiel nennt der Polizeisprecher einen Vorfall vor einigen Wochen, bei dem sich Jugendliche aus Salem zu einer Schlägerei in Überlingen verabredeten . „Bei Jugendlichen ist es so geregelt, dass die Ermittlungen immer dort erfolgen, wo die Täter wohnen. Manchmal ist also Zusammenarbeit der Polizeiposten gefragt“, sagt Weißflog. Bei Erwachsenen ist die Polizeistation des Ortes zuständig, in dem die Straftat begangen wurde. Jugendkriminalität Wie Magnus Wächter berichtet, gehören Ladendiebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Drogenkonsum zu den häufigsten Strafdelikten von jungen Menschen in Überlingen. Laut Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Ravensburg gab es in Überlingen im vergangenen Jahr 23 Straftaten von Kindern (Bodenseekreis: 135), 67 Straftaten von Jugendlichen (Bodenseekreis: 387) und 33 Straftaten von Heranwachsenden (Bodenseekreis: 307).

In Zivil ist Magnus Wächter beispielsweise auch dann unterwegs, wenn junge Menschen beim Diebstahl in einem Einkaufsladen erwischt werden. „Wir holen die Täter in solchen Fällen nicht in Uniform ab, weil wir nicht stigmatisieren wollen.“

Neben seiner Präsenz in der Stadt gibt es für Wächter auch viele Aufgaben, die innerhalb des Polizeireviers erledigt werden. Ein großer Bestandteil seiner Arbeit dort sind Gespräche mit Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, die eine Straftat begangen haben.

Jugendliche Straftäter werden nicht vernommen

„Anders als bei Erwachsenen vernehmen wir die jungen Menschen nicht, sondern führen ein Gespräch mit ihnen. Da ist dann auch der Erziehungsberechtigte dabei“, erklärt der Polizist. In diesen Gesprächen sei Wächter deutlich empathischer als bei der Vernehmung eines Erwachsenen. „Man redet anders mit Jugendlichen, es ist vertrauter. Die meisten freuen sich übers Duzen.“

Ein weiterer Unterschied im Vergleich zur Vernehmung eines Erwachsenen: „Bei Jugendlichen geht es nicht nur um die Sache, sondern auch um das Leben. Wie sieht die familiäre Situation aus? Wie läuft die Schule? All das sind Fragen, die wir im Gespräch klären.“

Ebenso Bestandteil des Gesprächs sind die Konsequenzen. „Viele wissen gar nicht, dass ein Diebstahl Auswirkungen auf die berufliche Zukunft haben oder dass Drogenkonsum später den Führerschein verhindern kann“, erklärt Wächter. Seine Aufgabe sei es, den jungen Menschen eben diese Konsequenzen ihres Handelns aufzuzeigen.

Auch Schreibtischarbeit gehört dazu

Neben dem direkten Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden fällt bei Magnus Wächter die „übliche Schreibtischarbeit“ an. So ist er beispielsweise mit Organisationen wie dem Jugendamt in Kontakt. Gemeinsam werden Konzepte entwickelt, wie etwa Testkäufe im Rahmen von Alkoholkonsum bei Jugendlichen.

„Besteht ein begründeter Verdacht, dass Menschen unter 16 Jahren an Alkohol kommen, können wir in diesen Verkaufsstätten Testkäufe organisieren“, erklärt Wächter. Denn Verkäufer seien verpflichtet, die Abgabe von alkoholischen Getränken zu kontrollieren.

Polizist möchte positiv auf Jugendliche einwirken

Für Magnus Wächter ist es die Vielzahl an Aufgaben, die seinen Job für ihn so besonders macht – trotz vieler Herausforderungen, vor denen er immer wieder steht. So hoffe der Polizist beispielsweise, dass die Gespräche, die er mit den Jugendlichen nach einer Straftat führt, auch nachhaltig zur Verbesserung des Verhaltens führen.

„Mein Ziel und gleichzeitig auch meine größte Herausforderung ist es, positiv einzuwirken. Das ist nicht einfach, da ich die Jugendlichen ja nicht täglich im Blick habe“, sagt Wächter. „Und trotzdem hoffe ich, dass ich etwas bei ihnen bewirken kann.“