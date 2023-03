Überlingen vor 1 Stunde Betriebe im Nachbarort werden nicht zur Kasse gebeten: Ist der Fremdenverkehrsbeitrag ungerecht? Wer vom Tourismus profitiert, der muss zahlen. Aber warum wird der Fremdenverkehrsbeitrag nur bei ortsansässigen Firmen erhoben? CDU-Stadtrat Jörg Bohm sieht einen Wettbewerbsnachteil. So argumentiert die Stadt.

Für einheimische Badegäste fällt kein Fremdenverkehrsbeitrag an. Wer am See Urlaub macht und die Bodenseetherme nutzt, für den muss das Bad bezahlen. Wieviele ihrer Gäste auswärtige Urlauber sind, das muss der Betrieb gegenüber der Stadt angeben. | Bild: Bodenseetherme