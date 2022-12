Die Gegner einer Kurtaxe für Mieter von Bootsliegeplätzen in Kressbronn hatten Erfolg. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) erteilte dem Vorhaben der Gemeinde eine Absage, Mieter der Liegeplätze zur Kasse zu bitten. Damit scheitert Kressbronn bereits zum zweiten Mal mit seinem Vorhaben.

Die Kurtaxe ist schon lange Thema vor Ort. Auch beim ersten Versuch, von Bootsbesitzern im Hafen die Gebühr zu verlangen, scheiterte die Gemeinde vor Gericht. Der Bodensee und damit die Liegeplätze gehörten nicht zum Gebiet der Gemeinde, entschied der VGH und erklärte die Satzung teilweise für unwirksam. Gleichzeitig zeigte er in seinem Urteil aber auch eine Möglichkeit auf, wie die Kommune die Bootsbesitzer dennoch zur Kasse bitten kann. Der Gemeinderat erließ daraufhin eine neue Satzung.

Kritik an Kalkulation

Warum nun auch dieses Vorhaben keinen Erfolg hatte, liegt erneut in der konkreten Ausgestaltung der Regelung. Denn einerseits räumt das Gericht in seinem Urteil ein: Die Inhaber eines Bootsliegeplatzes in einer Hafenanlage können als qualifizierte Tagestouristen zur Kurtaxe veranlagt werden. Gleichwohl monieren die Richter die Art und Weise, wie die Kalkulation einer pauschalen Jahreskurtaxe in Höhe von 198 Euro zustande kommt; hier fehle es an einer Rechtsgrundlage.

Bootsanlieger sollten bald Kurtaxe zahlen. Das ist nun vorerst vom Tisch. | Bild: Felix Kästle/dpa (Archiv)

Konkret kalkuliert die Gemeinde mit 30 Tagen Nutzungsdauer des Bootsliegeplatzes und veranschlagt dabei pro Tag 3,30 Euro. Dies würde 99 Euro ergeben. Allerdings geht die Regelung von zwei Personen aus, die den Bootsliegeplatz nutzen – und so kommt es zu den 198 Euro, die das Gericht nun moniert hat. Zudem seien die angenommenen 30 Tage Nutzungsdauer zu hoch gegriffen

Nutzungsdauer nicht plausibel

Eine Kurtaxe stelle eine personenbezogene, keine objektbezogene Abgabe dar, heißt es in der Urteilsbegründung. Die „Einbeziehung einer zweiten Person, die den Bootsliegeplatz möglicherweise nutzt“, komme bei der Kalkulation der Jahreskurabgabe nicht in Betracht. Zur Nutzungsdauer ist zu lesen, dass 30 Tage zwar bei Zweitwohnungen in einem zulässigen Rahmen liege. Wer allerdings einen Bootsliegeplatz in einer Hafenanlage miete, würde diesen Liegeplatz nicht regelmäßig an 30 Tagen nutzen.

Das Gericht rechnet folgendermaßen: „Ausgehend von lediglich 20 bis 25 Saisonwochenenden sowie der Annahme, dass Teile des Jahresurlaubs für das Aufsuchen des Bootsliegeplatzes verwendet werden, ist die Nutzung des Bootes an 30 Tagen jährlich nicht plausibel. Es kann nicht angenommen werden, dass ein Bootslieger typischerweise jedes dieser Wochenenden an seinem Liegeplatz verbringt.“

Eine Revision des Urteils ist nicht zugelassen. Allerdings kann diese Regelung noch angefochten werden.