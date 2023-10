Der Segelverband Baden-Württemberg hat Markus Betz vom Segel- und Motorbootclub Überlingen (SMCÜ) mit dem Preis „Vielfältiges Segeln“ ausgezeichnet. Wie der Verband mitteilte, würden damit besondere Leistungen für den Segelsport gewürdigt. Markus Betz habe das Segeln schon in seiner Kindheit für sich entdeckt und sich seitdem unermüdlich der Welt des Wassersports verschrieben. „Wir würdigen damit seine beeindruckende Segelkarriere und sein Engagement für die Segelgemeinschaft“, heißt es in der Laudatio des Verbands.

Segeln sei eine vielfältige Sportart und eigne sich als Leistungssport ebenso wie als Breitensport. „Es ist ein Sport, der in allen Lebensphasen ausgeübt werden kann“, betont der Segelverband Baden-Württemberg. „Es gibt alle Abstufungen von der Mittwochsregatta im eigenen Verein über Klassenregatten bis hin zum olympischen Segeln, man kann auf große Fahrt gehen oder einfach für ein Stündchen den Ausgleich auf dem Bodensee suchen.“

In seiner Jugend begann Markus Betz seine Segelreise im Vaurien und nahm hier bereits mit 15 Jahren an der Junioren Weltmeisterschaft teil. Mit 17 stieg er in den olympischen Tornado-Katamaran um und legte den Grundstein für eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. „Mit dem Tornado-Katamaran hat Markus Betz zahlreiche Siege und Preise errungen, die seine Fähigkeiten als Segler eindrucksvoll unterstreichen“, schreibt der Verband und zählt auf: DSV-Kader, Olympia-Kampagne, Deutscher Vizemeister, Europameister, Teilnahme an Weltmeisterschaften. Doch sein Segelrepertoire sei hier noch nicht zu Ende. Vielmehr triumphiere Betz auch in Klassen wie dem Drachen und der Lacustre. In beiden Klassen war er unter anderem Schweizer Vizemeister – „und hat bewiesen, dass seine seglerische Vielseitigkeit kaum Grenzen kennt“. Was Markus Betz besonders auszeichne, sei seine Bereitschaft, sein Wissen und seine Leidenschaft für das Segeln an andere weiterzugeben.

Darüber hinaus habe Betz eine bewundernswerte Kooperation mit der Grund- und Gemeinschaftsschule in Überlingen ins Leben gerufen, der Wiestorschule, in der er Jugendliche ausbildet und ihnen die Schönheit und die Prinzipien des Segelns nahebringe. „Sein Engagement für die nächste Generation von Seglern ist inspirierend und zeigt seine Hingabe für den Sport“, heißt es in der Laudatio. Jüngst bekannt wurde Markus Betz über einen SÜDKURIER-Bericht, in dem er sich, so der Seglerverband ironisch, „in der Entwicklungshilfe für Motorbootfahrer auf dem Bodensee engagiert“. Zusammen mit Eric Hueber hat er 2022 ein Solarboot konstruiert, das er jetzt gerade auch auf der Interboot präsentierte. So sei es endlich auch Motorbootfahrern möglich, emissionsfrei und vor allem lautlos auf dem Wasser unterwegs zu sein.

Bericht über das Solarboot von Betz und Hueber: http://www.suedkurier.de/11714493