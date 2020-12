von Jenna Santini und Stefan Hilser

In Baden-Württemberg gelten wegen der Ausbreitung des Corona-Virus tagsüber und auch nachts Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens darf nur noch unterwegs sein, wer zum Beispiel seinem Beruf nachgeht, medizinische Hilfe in Anspruch nimmt oder Minderjährige versorgen muss.

In der Region verursachen insbesondere die strengen Ausgangsbeschränkungen in der Nacht eindrucksvolle Stille sowie leere Straßen und Plätze. Der SÜDKURIER hat die besondere Situation am vergangenen Wochenende in Überlingen, Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen und Friedrichshafen dokumentiert.

Alles dicht und dunkel im Mc Drive in Überlingen

Mc Drive geöffnet? Nicht während der nächtlichen Ausgangssperre. Speisen einzunehmen, das ist kein Grund, aus dem derzeit nach 20 Uhr das Haus verlassen werden dürfte. Dieses Bild entstand am Freitagabend gegen 23.15 Uhr am Mc Donald‘s in Überlingen, alles ist dicht und dunkel. Überlingen wirkt wie während eines Fußball-Weltmeisterschaft-Endspiels. Nur, dass kein einziges Tor fällt, auch in der Verlängerung nicht. Und jeder fragt sich, wann kommt endlich der Abpfiff?

Bild: Hilser, Stefan

Nachtschalter geschlossen. Selbst die Aral-Tankstelle in Überlingen, bei der sonst die ganze Nacht getankt werden kann, schließt derzeit um 21 Uhr (Ausnahmen an 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und 1. Januar, hier jeweils bis 22 Uhr geöffnet). Das Bild entstand am Freitagabend um 23.20 Uhr, nur die Verkaufsräume sind ausgeleuchtet, die Zapfsäulen liegen im Dunkeln, das Personal ist zu Hause.

Bild: Hilser, Stefan

Das übliche Bild am Bahnhof Mitte in Überlingen trügt: Es stehen zwar viele Fahrräder in den Ständern, die von Pendlern hier abgestellt wurden, es steigt aber niemand aus dem Zug. Das Bild entstand am Freitagabend um 23.30 Uhr. Wie ein Taxifahrer bestätigt, konnte er hier keine einzige Fahrt tätigen, mangels Kundschaft. Seiner Beobachtung nach halten sich die Leute weitgehend an die Ausgangssperre.

Bild: Hilser, Stefan

Wie ausgestorben: Ein Blick während der Ausgangssperre durch das Franziskanertor in Überlingen. Zu sehen ist nur der Schatten des Fotografen im Scheinwerferlicht seines Autos. Die Weihnachtsbeleuchtung an diesem Freitagabend (23.40 Uhr) ist schon auf Sparflamme heruntergedimmt.

Bild: Hilser, Stefan

Freitagabend, 23.50 Uhr: Die Einkaufsstadt Überlingen, hier ein Geschäft am Platz vor der Auferstehungskirche, muss, wie alle anderen Städte, herunterfahren, und das mitten im geplanten Weihnachtsvorverkauf. Wie zum Trotz sind einige Schaufenster ausgeleuchtet, es gibt jedoch niemanden, der an ihnen vorbeibummelt.

Bild: Hilser, Stefan

Wirt: „Meine Gaststätte ist auch mein Wohnzimmer“

Der Wirt vom Klosterhof in der Christophstraße von Überlingen, Robert Rothacker: Schlag Mitternacht am Freitagabend schließt er seine Gaststätte. Schließt, er hätte doch gar nicht öffnen dürfen? „Ich habe natürlich auch zu. Aber meine Gaststätte ist auch mein Wohnzimmer.“ Fürs Foto bleibt Rothacker brav in seinem Eingang stehen.

Halten sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkungen? Das sagt die Polizei „Die verschärften Regelungen der Corona-Verordnung werden vom Großteil der Bevölkerung eingehalten, hat das zurückliegende Wochenende gezeigt“, berichtet Polizeipräsident Uwe Stürmer. Bei den Schwerpunktkontrollen, deren Ziel es in erster Linie ist, Personenzusammenkünfte im öffentlichen Raum zu verhindern und die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen, insbesondere zur Nachtzeit, zu gewährleisten, stellten die eingesetzten Beamten nicht sehr viele Verstöße fest, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt. Von Freitag bis Montagmorgen wurden von den Einsatzkräften mehr als 1000 Personen in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis kontrolliert, von denen knapp 90 angezeigt wurden. Das Gros der Beanstandungen lag mit 120 Verstößen im Bereich der Nichteinhaltung der Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 5 Uhr. Bei den restlichen Ordnungswidrigkeiten handelte es sich nach Angaben der Polizei meist um verbotene Ansammlungen oder Verstöße gegen die Maskentragepflicht. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung habe mit ihrem Verhalten dazu beigetragen, eine weitere unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern, wird der Polizeichef zitiert. „Trotz der überwiegend positiven Bilanz geben dennoch einzelne Feststellungen Anlass zur Sorge“, sagt Stürmer. So stießen Beamte nach einem Hinweis in angemieteten Räumen auf Teilnehmer einer Weiterbildungsveranstaltung für Berufskraftfahrer. Obwohl diese Maßnahme nicht zu den Ausnahmen der Corona-Verordnung zählt und auch vom Landratsamt Bodenseekreis untersagt wurde, weigerte sich der Verantwortliche zunächst, die Veranstaltung abzubrechen. Erst auf Veranlassung seines Rechtsanwalts kam der Veranstalter den Anordnungen der Polizei nach und beendete die Weiterbildung. Stürmer bekräftigt in diesem Zusammenhang noch einmal, dass in der vorherrschenden Pandemielage nur durch Vernunft und Solidarität zur Beruhigung der Situation und Überlastung der Kliniken beigetragen werde könne. Die Polizei werde deshalb auch in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen zur Überwachung der Corona-Bestimmungen vornehmen.

Beim Blick auf die Straße stellt er erstaunt fest, dass wirklich kein einziges Auto unterwegs ist, kein einziger Fußgänger, alle Döner- und Pizzaläden in der gegenüberliegenden Kessenringstraße sind zu. Normalerweise würden jetzt Leute bei ihm Tischkicker spielen, sagt er. Mit der Novemberhilfe von 75 Prozent Ausfallhilfe könne er leben – und überleben.

Bild: Hilser, Stefan

Nur ein Bus und ein weiteres Fahrzeug auf der Fähre

Samstagabend, 20.35 Uhr: Die Fähre legt in Meersburg ab. Auf dem Fahrzeugdeck stehen lediglich ein Bus und ein weiteres Fahrzeug. Die Fähre verkehrt trotz Ausgangssperre. Die Straßen und Parkplätze rund um den Anleger sind wie leer gefegt. Auf ihrem Weg von Meersburg nach Überlingen, von dort über Uhldingen-Mühlhofen und Daisendorf zurück nach Meersburg werden der Fotografin gerade einmal 37 Fahrzeuge, inklusive Lastwagen, und drei Fußgänger begegnen.

Pressesprecher Josef Siebler: „Die Fahrgastzahlen sind deutlich gesunken“ Herr Siebler, welcher Fahrplan gilt für die Fähre Konstanz-Meersburg während der Ausgangssperre? Den aktuellen Fahrplan sowie den Sonderfahrplan von 24. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 finden Sie hier Werden die Fahrgäste an Bord zwischen 20 und 5 Uhr kontrolliert, ob sie berechtigt sind, unterwegs zu sein? Für die Kontrollen sind die Behörden zuständig. Wie haben sich die Fahrgastzahlen seit dem zweiten harten Lockdown entwickelt? Die Fahrgastzahlen sind deutlich gesunken, rund 50 Prozent, an manchen Tagen sogar mehr. Mit welcher finanziellen Entwicklung wird bei den Stadtwerken Konstanz in der Sparte Fährbetrieb für 2020 gerechnet? Wir rechnen mit Verlusten im siebenstelligen Bereich. Durch den neuerlichen Lockdown sind die Einnahmen im November und Dezember wieder deutlich gesunken.

Bild: Santini, Jenna

Einige Minuten später auf dem Fähreparkplatz vor dem neuen Meersburger Parkhaus. Im Scheinwerferlicht des eigenen Fahrzeugs wird sichtbar, dass kaum ein weiteres Auto auf dem Parkplatz steht. Im Winter ist üblicherweise nicht besonders viel los. Ohne Ausgangssperre würden hier aber einige Fahrzeuge stehen. Vermutlich von Personen, die am Samstagabend ohne Auto rüber nach Konstanz möchten. Aktuell sind derlei Ausflüge aber nicht möglich.

Bild: Santini, Jenna

Gegen 21 Uhr: Ein Bus der Linie 7395 fährt an der Uhldinger Straße in Richtung Friedrichshafen ab. Die drei Busse, die der Fotografin an diesem Abend entgegenfahren, sind vornehmlich komplett leer.

Bild: Santini, Jenna

Still und dunkel, wo sonst das Nachtleben floriert

Das Schild am Mantelhafen, das darauf hinweist, dass die Geschäfte in der Hafenstraße und in der Greth trotz der Baustelle geöffnet sind, ist mit dem harten Lockdown schon wieder überholt. Nur Geschäfte des täglichen Bedarfs sind weiterhin geöffnet. Im Hintergrund ist die schöne Weihnachtsbeleuchtung am Mantelhafen zu sehen.

Bild: Santini, Jenna

Die roten, langen Bänke am Mantelhafen bleiben leer. Ohne Ausgangssperre würde immerhin der ein oder andere Fußgänger vorbeiflanieren. Inzwischen ist es 21.30 Uhr am Samstagabend.

Bild: Santini, Jenna

Der Weg führt durch die Münsterstraße in Richtung Hofstatt. Am Mantelhafen war es noch mucksmäuschenstill wie in der tiefsten Nacht, in der Stadt sind dagegen Menschen in den Häusern zu hören. Auf der Straße sind allerdings nur zwei Fußgänger zu sehen, einer mit Hund. Das Verlassen der eigenen vier Wände, um ein Tier zu versorgen, ist erlaubt.

Bild: Santini, Jenna

Die Schaufenster der Geschäfte an der Münsterstraße sind so beleuchtet, als ob sie am Montag wieder öffnen würden. Bis voraussichtlich in den Januar ist dies aber nicht möglich, Dennoch lohnt sich das Bummeln vorbei an den Auslagen. Denn viele Ladeninhaber bieten an, auf Bestellung Ware zu liefern oder zu schicken.

Bild: Santini, Jenna

An der Hofstatt leuchten der Weihnachtsbaum und die Lichter in den Schaufenstern. Nur die Lichter in den umliegenden Wohnungen zeigen, dass hier Menschen sind. Sie dürfen zwischen 20 und 5 Uhr nicht aus ihren Wohnungen und Häusern. Außer es handelt sich um dringende Gründe, die laut Corona-Verordnung zum Aufenthalt im Freien berechtigen.

Bild: Santini, Jenna

Die Kultkneipe Galgenhölzle hat wie alle anderen Restaurants, Bistros und Bars geschlossen. An einem gewöhnlichen Samstagabend wäre das Galgenhölzle gut besucht. Im Inneren brennen nur Nachtlichter, wo sonst das Überlinger Nachtleben floriert. Damit ist bis in neue Jahr 2021 Schluss.

Bild: Santini, Jenna

Weder Busse noch Taxis warten am Überlinger Landungsplatz auf Fahrgäste. Auch in der Greth im Hintergrund ist nichts los.

Bild: Santini, Jenna

Kreisverkehr nach 20 Uhr nur weihnachtliche Kulisse

Es ist 22.15 Uhr am Samstagabend. Das Bild zeigt den Kreisverkehr in Mühlhofen, der von Bürgern liebevoll als Adventskranz dekoriert wurde. Normalerweise fahren hier viele Fahrzeuge vorbei, die auf dem Weg ins Hinterland sind. Aufgrund der strengen Corona-Regeln ist niemand zu sehen.

Bild: Santini, Jenna