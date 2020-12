Salem Nur für Abonnenten 17. Dezember 2020, 19:32 Uhr

Corona-Quarantäne kurz vor Weihnachten: 95 Schüler der Schule Schloss Salem und eine Gemeinschaftsunterkunft betroffen

Seit Montag wurden an der Schule Schloss Salem 15 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Etwa 80 Schüler wurden als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft. Und auch in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Salem wurden mehrere Coronafälle registriert. Wir haben nachgefragt, wie es an der Schule und in der Flüchtlingsunterkunft nun weiter geht.