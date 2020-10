Fast ein Dutzend Waldrappe machten von Mai bis September quasi Sommerurlaub am Bodensee. Die Vögel hielten sich überwiegend zwischen dem Hegau und dem Linzgau auf. Besonders beliebt war das Salemertal, wo sie nach Ausflügen in die Region regelmäßig bei Weildorf Station machten.

Überlingen Nach drei Jahren planmäßig zurück am Bodensee: Waldrapp „Zoppo“ ist wieder da Das könnte Sie auch interessieren

Ende September begannen sie sich sukzessive zu verabschieden, um in das Winterquartier aufzubrechen. Am 28. September hatte sich Zoppo auf den Weg gemacht, der im Mai als erster Rückkehrer wieder am See aufgetaucht war. Er befand sich gestern schon am Eingang zum Brandnertal.

Nach drei Jahren zurück am Bodensee: Waldrapp Zoppo kennt seine Ziehmutter Anna Gabriela Schmalstieg nach wie vor, die ihn 2017 rund vier Monat in Hödingen betreut und anschließend beim Flug über die Alpen im Ultraeichtflugzeug begleitet hatte. | Bild: Hanspeter Walter

Das Waldrapp-Aufzuchtprojekt Seit 2017 werden am Bodensee Waldrappe aufgezogen, zunächst zwei Jahre lang in Überlingen-Hödingen, 2019 am Segelplatz in Heiligenberg. Das Ziel: Die Zugvögel, die früher einmal hierzulande heimisch waren, durch Jagd aber verdrängt wurden, sollen wieder angesiedelt werden. Warum die Förderung des Projekts auf der Kippe steht und warum das das Ende des Projekts bedeuten könnte, lesen Sie hier.

Nur zwei der Krummschnäbel hielten sich am Dienstag noch am Salemer Schlosssee auf. Es sind Montalcino, eine Überlingerin des Jahrgangs 2018, die sich im August im württembergischen Allgäu am Schnabel verletzt hatte. Und Laura, eine ebenfalls zweijährige Dame, die eigentlich der Kolonie in Burghausen am Inn angehört, und bei ihrer Reise in den Norden den Überlingern gefolgt war.

Überlingen Wie Waldrapp Montalcino sich nach einer schweren Verletzung erholt – mit geklebtem Schnabel Das könnte Sie auch interessieren