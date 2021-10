Überlingen vor 1 Stunde

82-Jähriger nach Sturz und einer Nacht im Freien in kritischem Zustand

Nach einem Sturz beim Abendspaziergang blieb ein 82-jähriger Mann in Überlingen hilflos liegen. Erst am Morgen entdeckte eine Anwohnerin den unterkühlten Senior. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht.