Die Bundesstraße 31-neu zwischen Überlingen und Stockach wird am Dienstag, 10. Oktober, und Mittwoch, 11. Oktober, jeweils von 6 bis 17 Uhr zwischen der Anschlussstelle Überlingen-Tierheimkreuzung und der A98 Stockach-Ost in Fahrtrichtung Stockach gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B31-alt über die Gemeinden Sipplingen und Ludwigshafen. In Fahrtrichtung Überlingen ist die Strecke mit reduzierter Geschwindigkeit

befahrbar.

Das sind die Gründe für die Sperrung

Grund für die Sperrung sind Mäh- und Unterhaltungsarbeiten entlang der Fahrbahn, die für die Verkehrssicherheit notwendig sind. Um die Sperrung so kurz wie möglich zu halten, werden die Arbeiten zwischen dem Bodenseekreis sowie dem Landkreis Konstanz gemeinsam ausgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Überlingen.