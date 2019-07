Drei Tage lang steht die Stadt Überlingen wieder im Zeichen ihres Promenadenfestes – das Fest von Überlingern für Überlinger und ihre Gäste: Es wird von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juli, an der Uferpromenade zwischen Mantelhafen und Badgarten von 22 Vereinen und der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) ausgetragen. Die Besucher erwartet an zahlreichen Ständen, Aktionsflächen und auf drei Show-Bühnen ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm aus Live-Musik, Artistik, Tanz und mehr. Aufgrund der Sponsoren Stadtwerk am See und der Volksbank Überlingen wird wie in den Vorjahren kein Eintritt erhoben. „Das ist längst nicht bei allen Stadtfesten so“, sagte OB Jan Zeitler bei der Vorstellung des Programms. Die Stadt schießt dieses Mal 15 000 Euro, die ÜMT 5000 Euro zu – mehr als bisher.

Zeitler wird das Fest, das 1976 als Ausgleich für die Einschränkungen und Beeinträchtigungen während der Bauzeit der Seepromenade aus der Taufe gehoben worden war, am Freitag um 18 Uhr offiziell zu den Klängen der Spielmanns- und Fanfarenzuges der Freiwilligen Feuerwehr eröffnen. Höhepunkte sind dem OB zufolge neben Schnuppertauchen der Tauchsportvereine TGÜ und BAT sowie artistischen Vorführungen eine Wasserskishow des Deutsch-Schweizerischen Motorboot-Clubs, der Kunsthandwerkermarkt mit 70 Ausstellern im Badgarten und der Auftritt der Band „Crazy Crocodile“ auf dem Landungsplatz. Auf die Kinder warten eine Kinderrallye, ein Geschicklichkeitsparcours und im Kinderzelt des Montessori Kinderhauses weitere Angebote.

Innenstadt zeitweise gesperrt

Um die Sicherheit der Festbesucher zu erhöhen, wird die Innenstadt zu den Hauptfestzeiten für den motorisierten Verkehr gesperrt: Am Freitag von 17.30 bis 3 Uhr, am Samstag von 15 bis 3 Uhr und am Sonntag von 11 bis 2 Uhr. Die Sperrung betrifft die Wiestorstraße ab dem Parkhaus Stadtmitte, die Franziskanerstraße ab Höhe des Franziskanertors und den Bereich der Christophstraße ab dem Parkhaus West. Die Zufahrt zu den drei Parkhäusern ist auch während der Sperrung möglich.