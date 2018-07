Der Taxi-Stand am Landungsplatz kann während des Promenadenfests nicht angefahren werden. Stattdessen halten die Taxen am ZOB. An der Kurzzeitparkzone gegenüber der Wiestorschule findet sich die vorübergehende Taxihaltestelle. Dies teilt die Verwaltung im Amtsblatt mit.

Die Verlegung gehört mit zur Sperrung der Überlinger Innenstadt, um ein "möglichst hohes Maß an Sicherheit bieten zu können", heißt es vonseiten der Stadt. Taxiunternehmer Roland Guldin ärgert sich über diese Maßnahme, von der die Taxifahrer erst vor knapp eineinhalb Wochen erfahren haben sollen.

Die Abholung und Ablieferung von Besuchern am Landungsplatz ist zwar in Schrittgeschwindigkeit möglich. Doch Guldin sagt, dass es zum einen schwierig ist, im Trubel gerade denjenigen zu finden, der ein Taxi bestellt hat. Zum anderen erklärt er, dass auch das Tagesgeschäft weitergehe. Zum Beispiel nutzen ältere Bürger die Taxen, um sich samstags mit ihren Einkäufen nach Hause bringen zu lassen. H

eute finden sie laut Guldin am Landungsplatz nur einen Hinweis auf die Ersatzhaltestelle vor. Der Taxifahrer glaubt nicht, dass sie den Weg bis zum ZOB auf sich nehmen.

