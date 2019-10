Der Wunsch, die Wasserkraft des Andelshofer Weihers irgendwann wieder zu nutzen, beschäftigt nach wie vor Gemeinderat und Bürger. Mehrfach war im Vorjahr intensiv eine Verfüllung der beschädigten Druckrohrleitung des Stadtwerks am See zum Turbinenhaus diskutiert worden, mit einer Technik, die gegebenenfalls rückgängig gemacht werden könnte.

Interfraktionelle Anfrage an Oberbürgermeister

In einer interfraktionellen Anfrage an Oberbürgermeister Jan Zeitler, die Marga Lenski (LBU/Grüne) vortrug, fordert der Gemeinderat erneut, die Option zu erhalten. Außerdem fordern die Räte von Zeitler als stellvertretendem Aufsichtsratsvorsitzendem klare Aussagen über die Besitzverhältnisse und weitere Pläne. Ernüchternd für den Rest der Ratsrunde war ein Einwurf von Stadtrat Ingo Woerner (FDP), der auf eine aktuelle Ausschreibung der Arbeiten hinwies. Diese mache Vorgaben, die nur bei einer Verfüllung der Leitung mit Beton erreicht würden.

Option zur Inbetriebnahme der Anlage

„Auch wenn eine Ertüchtigung oder Inbetriebnahme der Anlage mittelfristig wenig wahrscheinlich ist, so ist es doch zum Nutzen für die Stadt Überlingen, wenn diese Option der Daseinsvorsorge langfristig erhalten bleibt“, heißt es in der Anfrage der Ratsfraktionen. „Das gilt zum einen in Anbetracht der wenig vorhersehbaren Entwicklung auf dem Energiesektor und der zunehmenden Bedeutung einer flexiblen, regionalen Energieversorgung. Zum anderen kann eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit in Zukunft zu anderen Ergebnissen als heute kommen. Daher wäre es zum Schaden für die Stadt Überlingen, wenn die Gesamtanlage durch Rückbau oder Verkauf einzelner Bestandteile irreversibel zerstört würde.“ Die Stadt sei über ihre Anteile am Stadtwerk am See nach wie vor zu einem Viertel Eigentümer der Anlage.

Rat will auch Auskunft über Besitzverhältnisse

„Ist rechtlich gesichert, dass die Druckrohrleitung im Zuge von Baumaßnahmen nicht irreversibel zerstört wird?“, heißt es in der Anfrage. Auskunft will der Rat auch über die Besitzverhältnisse der zur Gesamtanlage gehörenden Teile (Andelshofer Weiher, Zuleitung zum Weiher, Druckrohrleitung, Wasserkraftwerk-Gebäude, Turbinen), welche Pläne das Stadtwerk verfolge und ob die Stadt ein Vorkaufsrecht habe. Zu guter Letzt: „Welche Maßnahmen sind möglich, damit die Stadt wieder vollständig in den Besitz der Gesamtanlage kommen kann?“

Gesamtanlage steht unter Denkmalschutz

Den Weiher selbst hätte die Stadt längst kaufen können, wie Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle im Mai 2018 im Ratssaal betont hatte. Die Stadt habe abgelehnt. Dass die Gesamtanlage unter Denkmalschutz stehe, die Leitung nur reversibel überbaut und nicht „zerstückelt“ werden dürfe, hatte Bürgermeister Matthias Längin zuletzt im Ausschuss für Bau, Technik und Verkehr betont. Überbaut ist die Leitung derzeit noch nirgends. Der Musentrakt des Gymnasiums war beim Bau im Jahr 2003 umgeplant worden, um die Leitung nicht zu blockieren. Für den Bau der Kreissporthalle zwei Jahre später war die Leitung sogar verlegt worden.

Tragsicherheit muss wiederhergestellt werden

„Die 100 Jahre alte Leitung hat schon lange ihre technische Nutzungsdauer erreicht und ist teilweise massiv beschädigt“, erklärte Geschäftsführer Bürkle auf Nachfrage. Aufgrund dieser Beschädigung sei sie teilweise einsturzgefährdet. „Wir haben daher einen Fachberater eingeschaltet, um Maßnahmen einzuleiten, die die Tragsicherheit wieder herstellen“, heißt es in der Stellungnahme. „Die Ausschreibung für die Arbeiten haben wir nach seinen Vorgaben gestaltet. Die Ausschreibung ist inzwischen abgeschlossen. Bei den Vergabegesprächen wurde ein Vorgehen gefordert, das die beim Straßen-Unterbau geforderte Tragfähigkeit herstellt.“ Ob die geforderte Tragfähigkeit auch mit einer reversiblen Verfüllung erreicht werden könnte, dazu macht Bürkle keine Aussage.

In Druckleitung können Leerrohre verlegt werden

Dass in manchen Abschnitten die Druckleitung genutzt werden könnte, um Leerrohre zu verlegen, bestätigt das Stadtwerk am See. Zudem suche man nach einer Anschlussnutzung für den Andelshofer Weiher und sei in Gesprächen. Für das Gebäude am Mantelhafen werde ein Nachnutzungskonzept entwickelt.