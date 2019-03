Die 13-jährige Thaiboxerin Kristin Schwer von „Muay Thai Gym Mendez“ und die U-12-Mädchenmannschaft des Tennisclubs sind Sportlerin beziehungsweise Mannschaft des Jahres. Mehr als 6000 Leser des SÜDKURIER und der "SeeWoche“ sowie Vereinsvertreter haben sie ganz nach oben auf das Siegertreppchen gewählt – so viele wie noch nie zuvor. Gemeinsam mit vielen weiteren Athleten wurden sie am Samstagabend im Kursaal im Rahmen der mittlerweile 15. Galaveranstaltung geehrt. Insgesamt waren es 59 Einzelsportler und acht Mannschaften aus elf verschiedenen Sportarten, die zu Ehren kamen.

Die 13-jährige Thaiboxerin Kristin Schwer ist Sportlerin des Jahres. | Bild: Kleinstück, Holger

Mehrere Videos, ein Showprogramm und eine Tombola zugunsten eines sozialen Zweckes rundeten die Veranstaltung ab, die von Michael Gut und der städtischen Hauptverwaltung organisiert und vom SÜDKURIER als Medienpartner begleitet wurde. Durch den Abend führte Reiner Jäckle, Redakteur bei der „SeeWoche“, der erstmals Unterstützung erhielt von der Moderatorin Janina Gander aus Ravensburg.

Die U-12-Mädchen des Tennisclubs TC Überlingen 1902 sind Mannschaft des Jahres (von links): Johanna Kriebler, Emilie Fräntzki, Zoe Stehle und Lucie Fantino. Es fehlt Ashley Fahning. | Bild: Kleinstück, Holger

Die Leser dieser Zeitung und der "SeeWoche" hatten rund einen Monat die Möglichkeit, per Telefon, E-Mail, Coupon oder im Internet ihre Favoriten zu wählen. Dieses Ergebnis ging zu 50 Prozent in die Endwertung ein. Die andere Hälfte entstammte der Vereinswahl: Alle Vereine, Schulen, Institutionen und Sportler, die im Vorjahr von der Stadt angeschrieben worden waren, um der Jury Personen zur Sportlerwahl zu melden, konnten ebenso eine Wertung abgeben.

Ergebnis nicht so eindeutig wie zuvor

So eindeutig wie in vielen Jahren zuvor war das Ergebnis indes nicht, insbesondere bei den Teams: Auf die siegreichen Tennismädchen entfielen 37,7 Prozent aller abgegebenen Stimmen, 32,9 Prozent votierten für die C-1-Junioren des Fußballclubs und das Jugendbundesliga-Segelteam des Bodensee-Yachtclubs erhielt 29,4 Prozent. Kristin Schwer vereinigte 44,6 Prozent aller Stimmen auf sich, es folgten die Dreispringerin Lisa Kramer vom Leichtathletikclub mit 28,4 Prozent und die Telemarkerin Anne Katharina Keßler vom Deutschen Alpenverein mit 27 Prozent.

Der Nachwuchs-Förderpreis für eine beispielhafte Jugendausbildung und -förderung in Höhe von 500 Euro der Bodenseetherme Überlingen ging an den Förderverein Segeln. Zum siebten Mal vergeben wurde der ebenfalls mit 500 Euro dotierte Talent-Förderpreis des Überlinger Unternehmers Michael Stehle für Vereine mit hochtalentierten Jugendlichen in ihren Reihen. Darüber freuen durfte sich Marie Biller vom Judosportverein. Die 16-jährige badische Meisterin befindet sich derzeit im D1-Kader des badischen Judoverbands.

Sport-Sonderpreis feiert seine Premiere

Premiere feierte der Sport-Sonderpreis, der künftig dauerhafte Spitzenleistungen auf einem Top-Niveau würdigen soll. Erhalten hat ihn der Segler Hubert Merkelbach vom Bodensee-Yacht-Club, bester Amateur in der Welt der Starboot-Flotte.

Sehen lassen konnte sich das Showprogramm. Daniel Hochsteiner, einer der besten und schnellsten Jongleure der Welt, jonglierte unter anderem mit fünf Tennisschlägern und Extremsportler Joey Kelly, ursprünglich bekannt von der Pop- und Folkband „The Kelly Family“, informierte humorvoll über seine Extremerfahrungen bei der Aktion „Von der Nordsee bis zur Zugspitze ohne Proviant und Zelt“.

Gleich mit fünf Tennisschlägern jongliert Daniel Hochsteiner, einer der besten und schnellsten Jongleure der Welt. In Künstler-Kreisen wird er auch als der „König der Jongleure“ bezeichnet. | Bild: Kleinstück, Holger

Video: Kleinstück, Holger

Nachdem Joey Kelly (Mitte) über seine Extremerfahrungen bei den Aktionen „Von der Nordsee bis zur Zugspitze ohne Proviant und Zelt“ und seinem „Wettlauf zum Südpol“ informiert hat, wird er von den Moderatoren Janina Gander und Reiner Jäckle interviewt. | Bild: Kleinstück, Holger

Nach dem offiziellen Teil gibt es im Foyer ein lockeres Beisammensein und eine von Reiner Jäckle moderierte Tombola mit vielen Preisen zugunsten eines sozialen Projektes. | Bild: Kleinstück, Holger