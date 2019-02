Die Jagd nach der gelben Filzkugel macht den elf- bis zwölfjährigen Tennisspielerinnen der ehemaligen U12-Mädchen-Mannschaft des Tennisclubs TC Überlingen 1902 ungeheuren Spaß. Im Vorjahr gelang ihnen ein großer Erfolg: Sie erreichten den ersten Platz bei der Bezirksmeisterschaft – ohne ein verlorenes Match.

Teilnahme bei den Badischen Juniorinnen-U12-Meisterschaften

Das Team besteht aus Ashley Fahning, Lucie Fantino, Emilie Fräntzki, Johanna Kriebler und Zoe Stehle. Auch als Einzelspielerinnen haben sie Erfolg. So wurde Zoe Stehle im Vorjahr Bezirksmeisterin U12 und Lucie Fantino konnte sich im Januar ohne Satzverlust den Titel bei den Bezirksmeisterschaften um den Goldstadt-Invest-Pokal sichern. Als Sieger des Bezirks vier durften die Mädchen im September bei den Badischen Juniorinnen-U12-Meisterschaften in Rheinfelden teilnehmen, wo sie den vierten Platz belegten.

Seit vielen Jahren im Tennissport aktiv

Die meisten der Nachwuchsspielerinnen haben schon frühzeitig mit dem Tennissport angefangen, teilweise schon mit vier Jahren. „Man kann sich richtig auspowern und es macht generell viel Spaß. Auch im Doppel und nach dem Spiel. Wenn man gewonnen hat, ist das Gefühl unbeschreiblich, vor allem, wenn man ein knappes Match hatte“, erzählt Johanna. Die Zwölfjährige besucht wie ihre Mitspielerinnen das Gymnasium in Überlingen, lediglich Ashley geht in der Schweiz zur Schule. Die Jüngste im Team ist Lucie mit elf Jahren.

Ehrgeizige Pläne für kommende Wettkämpfe

Dass sie im Vorjahr den Bezirksmeistertitel geholt haben, sei eigentlich keine Überraschung gewesen, sagen die jungen Tennisspielerinnen. „Wir waren eigentlich klarer Favorit“, erzählt Zoe. „Und wir haben keinen Satz abgegeben“, fügt Johanna stolz an. Dieses Jahr möchten die Mädchen, die jetzt in der U14-Spielklasse sind, ihren Titel nicht nur verteidigen, sondern im Falle eines Erfolges erneut an den Badischen Meisterschaften teilnehmen und dann besser abschneiden als im Vorjahr.

Mehr als 150 Jugendliche im Verein

Der TC Überlingen ist mit jeweils zehn Erwachsenen- und zwölf Jugendmannschaften in den verschiedensten Spielklassen erfolgreich. Mehr als 150 Jugendliche gehen in dem Verein dem Tennissport nach. Trainiert werden sie von mehreren Spielern des TC Überlingen, in erster Linie aber von Peter Oroszpataki.

Viele erfolgreiche Sportler

Erfolgreich waren im Vorjahr auch Sion Wild, der U10-Bezirksmeister wurde, Nick Dufner (U14-Vize-Bezirksmeister), Till Messmer und Phil Schöllhorn (3. Platz Bezirksmeisterschaft sowie diverse gute Ergebnisse U14), Simon Kriebler (3. Platz Bezirksmeisterschaft U10), Claus Michelmichel (Vize-Bezirksmeister-U50) und Fabian Brugger (Bezirksmeister).