von Eva-Maria Bast

Manchmal gibt es Veranstaltungen, die den Menschen so wichtig sind, dass sie auch dann fortleben, wenn sie eigentlich nicht stattfinden sollen. Die Büchernacht ist eine solche Veranstaltung: Von städtischer Seite wird es in diesem Jahr im Hinblick auf den Veranstaltungsmarathon 2020 keine Büchernacht geben, von privater Seite aber durchaus.

Überlingen Büchernacht hoch 2: Überlingen stand zwei Tage lang im Zeichen der Literatur Das könnte Sie auch interessieren

„Nach Bekanntgabe der Absage seitens der Stadt für die Lange Nacht der Bücher am Samstag, 9. November haben sich das Augustinum Überlingen und die BuchLandung entschlossen eine Überlinger Büchernacht zu organisieren um die Tradition dieser schönen Veranstaltung nicht zu unterbrechen“, erklärt Olivia Schnepf, die beim Augustinum für das Kulturprogramm zuständig und seit vielen Jahren eine begeisterte Büchernacht-Teilnehmerin ist.

Büchernacht-Teilnehmer der ersten Stunde

„Zusammen mit dem ehemaligen SPD-Stadtrat Oswald Burger haben wir eine Auswahl unter den bisherigen Teilnehmern getroffen und können nun eine Überlinger Büchernacht präsentieren.“

Lesungen an 13 Veranstaltungsorten

Neben Oswald Burger steht auch Burkhard Heiland als Büchernacht-Teilnehmer der ersten Stunde mit auf dem Programm und der Verein Lesezeichen, der seit vielen Jahren dabei ist, ist ebenfalls mit von der Partie, insgesamt lesen ein Dutzend Menschen an 13 Veranstaltungsorten, die allesamt ohne Eintritt besucht werden können. Büchernacht-Fans können sich also freuen, denn die städtische Lange Nacht der Bücher ist keineswegs ersatzlos gestrichen.

Überlingen Doppelter Lesemarathon: Die Lange Nacht der Bücher wird in Überlingen erstmals auf zwei Tage ausgedehnt Das könnte Sie auch interessieren

Im Gegenteil: Im kommenden Jahr wird es gleich zwei Lange Nächte der Bücher geben: eine am 19. September und eine am 14. November. „Das große Jubiläum startet schon am 1. Januar mit einem sehr umfangreichen Kulturprogramm, daher macht eine Großveranstaltung Mitte November aus unserer Sicht keinen Sinn, es sollte ja bis zum Januar auch ein gewisser Kulturhunger beim Publikum entstehen und kein Gefühl der Sättigung vorhanden sein“, erklärt Kulturamtsleiter Michael Brunner den diesjährigen Ausfall. Und Olivia Schnepf sagt: „Wir freuen uns, dass die Stadt im kommenden Jahr dann wieder die Lange Nacht der Bücher fortführen wird!“