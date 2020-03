Die Stadtwerke Überlingen haben für den Stadtbusverkehr einen neuen eCitaro von Mercedes-Benz angeschafft. „Wir nehmen den ersten vollelektrisch angetriebenen E-Bus in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben in Betrieb. Damit modernisieren wir weiter unsere Stadtbusflotte und machen Elektromobilität für jedermann erlebbar“, erklärt Geschäftsführer Norbert Schültke in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Überlingen. Oberbürgermeister Jan Zeitler meint: „Ich freue mich, dass wir damit in Überlingen eine Vorreiterrolle am Bodensee einnehmen. Das ist doch gerade im Jahr der Landesgartenschau ein schönes grünes Signal.“

friedrichshafen Warum der Stadtverkehr Friedrichshafen vorerst weiter auf Dieselbusse setzt Das könnte Sie auch interessieren

290 Kilowattstunden Speicherkapazität

„Der eCitaro wird von zwei ZF-Radnabenmotoren mit jeweils 125 Kilowatt angetrieben und verfügt über das größtmögliche Batteriepaket mit 290 Kilowattstunden Speicherkapazität“, erklärt Marc Morath, Geschäftsführer des beauftragten Verkehrsunternehmens. Der Elektrobus kann damit bis zu 180 Kilometer weit fahren und wird über eine neu errichtete Schnellladesäule mit Ökostrom geladen. Er befördert bis zu 71 Personen und kommt zuerst vornehmlich im Shuttlebus-Verkehr zur Landesgartenschau zwischen dem zentralen Hauptparkplatz an der Nußdorfer Straße und dem Landesgartenschaugelände Uferpark beim Bahnhof Therme zum Einsatz. Nach der Landesgartenschau wird das Fahrzeug als Stadtbus in Überlingen eingesetzt.

Salem Bürgerbus Emma soll ÖPNV in Salem erweitern, Bodo übernimmt Koordination Das könnte Sie auch interessieren

Fördermittel vom Land und von der L-Bank

„Für den neuen Bus erhalten wir Fördermittel vom Land und von der L-Bank. Allerdings kostet der eCitaro auch etwa das Doppelte eines herkömmlichen Citaros“, erklärt Schültke. Das Stadtwerk am See, die Stadtwerke Überlingen und die Firma Omnibus Morath investierten mit finanzieller Unterstützung von Bund und Landkreis zudem auch insgesamt über 100 000 Euro in die Ladeinfrastruktur. Die Stadtwerke haben bereits Ende 2018 einen Hybrid-Bus und ein Elektroauto für den Anmelde-Linienverkehr Emma in Betrieb genommen. Die moderne Stadtbusflotte verfügt ansonsten generell über die strengste Abgasnorm Euro 6 und hat ein Durchschnittsalter von zwei Jahren.