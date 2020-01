Es ist 2020. Selten war beim Dreikönigstrunk unmittelbar nach den Feiertagen so viel Vorfreude auf das bevorstehende Jahr wie beim aktuellen Empfang der Stadt. Es konnte kaum überraschen angesichts des bevorstehenden Startschusses der Stadt zum Jubiläum „1250 Jahre Überlingen“, des heraufziehenden Narrentags des Viererbunds von 24. bis 26. Januar und der im April beginnenden Landesgartenschau der Fokus auf diesen drei Perspektiven lag. Kein Wunder auch, dass die Zahl der Gäste erstmals seit einigen Jahren wieder zugenommen hatte.

Als interessierte Jugendgemeinderäte beim Dreikönigstrunk: Sven-Erik Feger (links) und Espen Rechtsteiner. | Bild: Hanspeter Walter

Regierungspräsident bei Dreikönigstrunk

Zum ersten Mal im historischen Ratssaal begrüßen konnte Oberbürgermeister Jan Zeitler den Tübinger Regierungspräsidenten Klaus Tappeser. Er war auch deshalb aus Rottenburg angereist, da er die offizielle Eröffnung des Überlinger Jubiläumsjahres am Sonntag im Kursaal aus terminlichen Gründen nicht wahrnehmen könne, wie er betonte. Als Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz darf Friedlinde Gurr-Hirsch als Hüterin der Gartenschauen gelten und hatte schon 2018 in Lahr die Fahne an die Stadt überreicht. Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel hatte schon am Morgen beim ökumenischen Gottesdienst einen wichtigen Part gehabt.

OB verzichtet auf Ausblick auf Vorhaben

Vor dem Hintergrund der großen Events sah OB Zeitler vor den Gästen nicht nur von einem kommunalpolitischen Rückblick auf das vergangene Jahr ab, das einige gravierende Veränderungen mit sich gebracht hatte. Er verzichtete auch gleich auf einen Ausblick auf Vorhaben, der über die drei alles beherrschenden Großveranstaltungen hinausreichte. Korrekter, Zeitler ließ seine Träume gleich von der stimmgewaltigen Sängerin Judith Mutschler aus Hohentengen nach Noten vortragen.

Der Auftritt der Sternsinger gehört beim Dreikönigstrunk zum festen Ritual im historischen Ratssaal. | Bild: Hanspeter Walter

Zwischendurch hatten die Sternsinger ihre Botschaft überbracht, mit den Gästen ein Lied angestimmt und sich mit dem Klingelbeutel durch die Menge gequetscht. Schon nach einer knappen Stunde konnten die Trachtenfrauen dem Oberbürgermeister den traditionellen Zinnbecher kredenzen und den Gästen die Jubiläumscuvées von Überlinger Reben einschenken.

Rot oder weiß? Egal, Hauptsache ein Glas von den Cuvées der Überlinger Jubiläumsedition. Trachtenfrau Carola Döring kredenzt den Wein. | Bild: Hanspeter Walter

Überlingen sei an den Vorbereitungen für das „Megajahr 2020“ gewachsen, sagte Zeitler, und nun bestens gerüstet dafür. „Lassen Sie uns das Jahr 2020 gemeinsam in vollen Zügen genießen“, schloss er seine Ansprache: „Wohlwissend, mit welchen Anstrengungen die Planung und Umsetzung verbunden waren.“

Musikauswahl und mehr Lied soll Abenteuer der Stadt widerspiegeln „Ich habe ihn mit meinem Wunsch lange genervt“, räumte OB Jan Zeitler mit Blick auf Stadtmusikdirektor Ralf Ochs ein und kündigte den Song „Adventure of a liftetime“ an. Der Text von Coldplay spiegle das bevorstehende Abenteuer und die Träume der Stadt wider. Ochs hatte es eigens für Sängerin Judith Mutschler aus Hohentengen arrangiert. Beim Dreikönigstrunk war die Stadt zuletzt schon mit dem modernen Saxofontrio „Sax allemande“ neue Wege gegangen, da im Ratssaal der Platz für Musik stets knapp bemessen ist. Auch Mutschler begeisterte mit ihren Beiträgen das Publikum. Beim Bürgerempfang waren die Gäste in den letzten Jahren den Auftritt der viel gelobten Stadtkapelle gewohnt. Doch ausgerechnet bei der feierlichen Eröffnung des Jubiläumsjahres am Sonntag sind die Musiker auf der Bühne nicht vorgesehen. Worüber sich viele Überlinger offensichtlich im Vorfeld gewundert haben. Der Stadtmusikchef habe schon Sorge vor dem Eindruck, heißt es, seine Musiker wollten nicht spielen. Doch Ralf Ochs selbst will sich zu der Programmgestaltung nicht äußern. Umso mehr ruhen die Erwartungen auf der Chorgemeinschaft Überlingen, die mit zwei Ensembles das Programm begleiten wird. Nicht nur Prominenz beim Dreikönigstrunk Wohl wegen der großen Veranstaltungen hat der Dreikönigstrunk wieder mehr Zuspruch erhalten, nachdem ihm der seit 2012 stattfindende Bürgerempfang Konkurrenz gemacht hatte. Nicht nur Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung war vertreten, auch die Vertreter des Gemeinderats und des Jugendgemeinderats. Für die junge Generation mischten sich Sven-Erik Feger und Espen Rechtsteiner unter die Gäste, während einige ihrer Mitstreiter die Party auf dem Landungsplatz besuchten. „Wir haben das abgesprochen, dass wir hier und dort präsent sind“, sagten sie.