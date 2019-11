Überlingen vor 41 Minuten

Die Weihnachtsmarkt-Saison beginnt: Hier gibt es eine Übersicht über die Adventsbasare in Überlingen und Umgebung

Der Winterzauber in Sipplingen findet schon am Samstag, 23. November statt, weitere Weihnachtsmärkte – zum Beispiel in Salem und Meersburg – folgen ab dem ersten Adventwochenende. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.