Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg, Daisendorf Weihnachtszeit gleich Einbruchzeit: Polizeirevier Überlingen ermittelt in vier Orten

Die Polizei berichtet über insgesamt vier Einbrüche, beziehungsweise Einbruchversuche, die im Raum Überlingen in den vergangenen Tagen stattfanden. In Überlingen, in Uhldingen-Mühlhofen und in Daisendorf wird ermittelt. In Meersburg wurde ein Täter erwischt.