Mehrere Jugendliche haben in einer Grundstückseinfahrt in der Prielstraße in Sipplingen mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Das war der Auslöser für einen Streit, der letztlich in einem Strafverfahren gegen einen 22-jährigen Mann endete.

Wie die Polizei berichtet, forderte ein Grundstücksbesitzer die Gruppe zum Gehen auf. Dabei zog ein 22-jähriger Mann eine Schreckschusswaffe. Er habe sie in provokativer Weise vor dem Mann geladen. Der Grundstücksbesitzer fühlte sich laut Polizei bedroht und verständigte die Beamten.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zu der Durchsuchung eines Ferienhauses und zum Auffinden der Schreckschusswaffe nebst Munition. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu, heißt es im Pressebericht der Polizei.