von Miriam Altmann

Die Neue Mitte erweitert ihr Angebotsspektrum: Der Drogeriemarkt Rossmann öffnete Anfang Oktober seine neue Verkaufsstelle in der Schlossseeallee 35. Auf einer Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern wird ein Sortiment rund um Körperpflege und Wellness angeboten. Neun Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Noch im Dezember 2018 hieß es im Gemeinderat, dass als Drogeriemarkt eine Filiale des Edeka-Ablegers Budni kommen solle. Sabine Stark, Leiterin der Stabsstelle des Bürgermeisters, erklärt den Wechsel des Betreibers: „Edeka Baur hat sich für Rossmann als Betreiber des Drogeriemarktes entschieden, weil das Konzept insgesamt stimmiger war als bei Budni.“

Im Wohn- und Geschäftshaus noch eine kleine Einheit leer

Was die weiteren Gewerbeflächen in dem Wohn- und Geschäftshaus angeht, zeigt sich die Activ-Group aus Schemmenhofen als Eigentümerin auskunftsfreudig. In der Immobilie, die neben Edeka und Rossmann auch das Prosana-Gesundheitszentrum, die Polizeidienststelle und das Restaurant Laguna beherbergt, steht noch eine Gewerbeeinheit leer: „Eine kleine Fläche von 68 Quadratmetern ist noch frei“, gibt Annkatrin Leichtle von der Projektentwicklung bekannt. Es würden bereits Gespräche geführt, doch die Räumlichkeiten seien noch ausgeschrieben.

Neben Rossmann und Edeka ist noch eine kleinere Gewerbefläche frei, sonst sind im Gebäude der Activ-Group alle Einheiten vermietet. | Bild: Miriam Altmann

In den Stadthäusern alle Gewerbeflächen im Erdgeschoss verkauft

In den Stadthäusern im Wohnquartier seien bereits alle Gewerbeflächen in den Erdgeschossen verkauft, verkündet Sven Andrä von Brutschin Wohnbau aus Waiblingen. „Da wir uns derzeit noch in der Ausbauphase befinden, sind noch nicht alle Gewerbeeinheiten vermietet“, sagt er einschränkend. Mit einer Fertigstellung sei im November zu rechnen. Philipp Zimmermann, der die Gewerbeeinheiten vermittelt, gibt Auskunft über den aktuellen Belegungsstand: Vier kleine, eine mittlere und zwei große Einheiten seien noch zu vermieten. „Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gern melden“, sagt der Immobilienmakler.