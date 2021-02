Salem/Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Herrenloser Hund beißt sechsjähriges Mädchen ins Gesicht: Die Polizei sucht nun nach dem Hundehalter

Im Bereich des Prälatenwegs in Salem-Mendlishausen verletzte am Samstag ein Hund ein Kind leicht im Gesicht. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit, denn vom Halter des Hundes ist nichts bekannt.