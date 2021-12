Bernd Westermeyer gibt den Posten des Gesamtleiters an der Schule Schloss Salem zum Ende des Schuljahres 2021/2022 nach Ablauf seines Vertrages auf, wie Till Schreiter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schule Schloss Salem GmbH, auf Nachfrage bestätigt. Westermeyer widmet sich demnach einer neuen pädagogischen Herausforderung an der Klosterschule Roßleben in Thüringen.

Zur Person Bernd Westermeyer Bernd Westermeyer leitete die Schule Schloss Salem ab 2012. Davor war er ab 2007 Rektor der Landesschule Pforta bei Naumburg in Sachsen-Anhalt. Am 1. August 2022 tritt er die neu geschaffene Stelle des Gesamtleiters in Roßleben an.

Laut Internetseite ist die Klosterschule Roßleben eine der ältesten Internatsschulen Deutschlands: „Bereits 1554 gründete Heinrich von Witzleben die Schule in einem aufgelösten Kloster, um allen Kindern der Region, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.“ Bis heute engagiert sich die Familie von Witzleben für die Schule, Grundlage ist die Stiftung Klosterschule Roßleben.

Position wird neu geschaffen

Westermeyer wird dort ab dem Schuljahr 2022/2023 die neu geschaffene Position des Gesamtleiters des Internatsgymnasiums Roßleben übernehmen, wie die Schule mitteilt. In der Schule Schloss Salem sei er bereits in beidseitigem Einverständnis von seinen Aufgaben freigestellt worden, „um etwaige Kollisionen mit den Interessen beider Internatsschulen bis zu seinem Wechsel zu vermeiden“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Till Schreiter.

Der Aufsichtsrat, die Leitung und die Gemeinschaft der Schule Schloss Salem dankten Westermeyer für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschten ihm für seine Zukunft alles Gute. „Der Prozess der Bestellung einer neuen Gesamtleiterin beziehungsweise eines neuen Gesamtleiters wird mit der gebotenen Sorgfalt gestaltet werden“, sagt Schreiter.

2020 wurde die Internatsschule 100 Jahre alt. Bernd Westermeyer mit Prinz Bernhard beim Anschneiden des Geburtstagskuchens. | Bild: Ilja Mess

Bis die Position neu besetzt ist, setzt der Aufsichtsrat auf die Zusammenarbeit mit den beiden Geschäftsführern Brigitte Mergenthaler-Walter und Thomas Obitz. Obitz hatte in der Geschäftsführung jüngst die Nachfolge von Christian Niederhofer angetreten, der nahezu 23 Jahre lang an Bord gewesen war.