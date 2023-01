Der Vorplatz des Münsters auf Schloss Salem gleicht einem Blumenmeer. Darin kommt die Verbundenheit von Markgraf Max zu zahlreichen Vereinen in der Region zum Ausdruck, aber auch seine Verortung in Gesellschaft, Politik, und natürlich seine Verwandtschaft zum Hochadel in Europa.

Diese drei Frauen aus Salem fühlen sich dem Haus Baden eng verbunden. Sie stammen vom Hof Gern und berichten, dass sie zeitlebens ein Bild des Markgrafen in ihrer Wohnung aufgestellt haben. Unser Foto zeigt Mathilde Gern und ihre Töchter Dagmar Heese-Gern und Henriette Fiedler. | Bild: Hilser, Stefan

Nach der öffentlichen Trauerfeier am Donnerstag ist für Freitag, 13. Januar, Prominenz angekündigt, aus Politik und Adel. Medienvertreter sind zu dieser Trauerfeier im Münster auf Schloss Salem, die von Landesbischöfin Heike Springhart geleitet wird, nicht zugelassen.

Fürst Albert II. von Monaco unter den Trauergästen

Sein Onkel war Prinz Philip, seine Ehefrau ist die Urenkelin von Kaiserin Sissi: Max Markgraf von Baden war jahrzehntelang das Oberhaupt des Hauses Baden. Ende Dezember starb er im Alter von 89 Jahren.

Fürst Albert II. von Monaco wird heute am Bodensee zugegen sein. Ebenso auf der Gästeliste, die das Haus Baden vor Ort heute ausgab: König Philipp von Belgien, Prinzessin Caroline von Hannover und ihr Sohn Pierre Casiraghi sowie Prinz Hassan von Jordanien.

Wir sind live vor Ort Video: Hilser, Stefan

Weil das Haus Baden mit vielen europäischen Fürstenhäusern verwandtschaftlich verbunden ist, sind viele weitere Mitglieder des Hochadels vor Ort. Trauerkränze etwa von der niederländischen Königsfamilie und anderen Adelshäusern lagen am Donnerstag rund um das Salemer Münster, in dem auch der Sarg von Max Markgraf von Baden aufgebahrt wurde.

König von Großbritannien schickt Vertreter

Ob König Charles III. vielleicht selbst nach Salem kommen würde, war im Vorfeld spekuliert worden. Max von Baden war sein Cousin. Die Vorzeichen mehrten sich aber, dass er Vertreter schicken würde. Und die Gästeliste zeigt: So wird es sein. In Vertretung des Königs von Großbritannien kommt Landgraf Donatus von Hessen, für Prinzessin Anne kommt der Fürst von Hohenlohe-Langenburg, für Prinz Edward Prinz Berthold von Baden.

Ministerpräsident Kretschmann würdigt Markgraf Max

Unter den Trauergästen ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Gegenüber dem SÜDKURIER begründete er seine Teilnahme: „Als Biologe und Politiker weiß ich: Ohne Wurzeln gibt es keinen Halt. Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zu dieser Geschichte gehört auch der Adel.“ Schließlich nehme Baden-Württemberg ja schon in seinem Namen Bezug auf das Haus Baden, an dessen Spitze Max Markgraf von Baden stand. Kretschmann: „Ich erinnere mich an die besondere Lebensleistung von Max Markgraf von Baden, an sein großes Wirken und sein Auftreten. Er hat das Haus Baden auf eine würdige und menschliche Weise vertreten.“ Er habe ein großes Familienunternehmen und Fürstenhaus in eine gute Zukunft geführt und sich durch sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement auch um das Gemeinwesen verdient gemacht. Kretschmann: „Auch wenn ich ein in der Wolle gefärbter Republikaner bin, ist mir bewusst, dass das Haus Baden ein wichtiger Bestandteil unseres Landes war und ist.“

Markgraf Max hinterlässt vier Kinder und vier Enkelkinder

Max Markgraf von Baden, Herzog von Zährungen, wurde am 3. Juli 1933 auf Schloss Salem als Sohn von Markgraf Berthold geboren. Seine Mutter Theodora war Prinzessin von Griechenland und Dänemark und die Schwester von Prinz Philip, der über Jahrzehnte an der Seite der Queen war. Nach der Schulzeit in Salem und Schottland studierte Max von Baden in Heidelberg und München Volks- und Forstwirtschaft. Mitte der 1960er Jahre trieb er vor allem den Weinbau am Bodensee voran.

Die Landesvereinigung Baden legte einen Kranz zu Ehren des Verstorbenen nieder. Max Markgraf von Baden war Mitglied in über 60 Vereinen. | Bild: Hilser, Stefan

1966 heiratete Markgraf Max Valerie von Österreich (81), die die Urenkelin von Kaiserin Sissi ist. Mit ihr hat er vier Kinder: Marie Louise Prinzessin von Baden (53), Bernhard, der neue Markgraf von Baden (52), Leopold Prinz von Baden (51) und Michael Prinz von Baden (46). Zudem hinterlässt er vier Enkelkinder. Das ehemals regierende Großherzoglich Badische Fürstenhaus stellte von 1112 bis 1918 im badischen Teil des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg die Landesherren.

Ein Meer aus Blumen: Zahlreiche Wegbegleiter, befreundete Adelshäuser und Vereinigungen legten Kränze am Münster nieder. | Bild: Hilser, Stefan

