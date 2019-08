Adel vor 3 Stunden

Na sowas! Adelsspross Pierre Casiraghi segelt Greta Thunberg über den Atlantik

Pierre Casiraghi – der jüngste Sohn von Prinzessin Caroline – ist zurzeit nicht daheim in Monaco, sondern auf dem Weg in die USA. Er ist einer der Skipper der Hochseejacht „Malizia II“, die die Klima-Aktivistin Greta Thunberg zum Klimagipfel nach New York bringen soll. Wir stellen den 31-Jährigen Familienvater vor, der sich am liebsten im Hintergrund hält.