Er war nicht nur der Chef des Hauses Baden, das in Salem im Bodenseekreis residierte. Er galt auch als einer der ihren: Markgraf Max von Baden, Herzog von Zähringen, ist in frühen Morgenstunden des 29. Dezember auf Schloss Salem gestorben.

Markgraf Max von Badens Nachfolger ist sein Sohn Markgraf Bernhard von Baden, der bisherige Erbprinz. Ihn erwarten nun viele Aufgaben, die er von seinem verstorbenen Vater übernehmen wird.

Der bisherige Erbprinz, Bernhard, ist nun Markgraf von Baden. | Bild: Peter Schober

Eine öffentliche Trauerfeier fand am 12. Januar im Münster zu Schloss Salem statt. Im Vorfeld gab es hierfür viele Vorbereitungen auf dem Schlossgelände. Die geschlossene Trauerfeier für den Familienkreis und geladene Gäste, befreundete Häuser sowie für die Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur findet am 13. Januar um 14 Uhr im Salemer Münster statt. Spekuliert wurde, ob König Charles III. an der Trauerfeier teilnehmen wird. Inzwischen steht fest: Er wird an der Beerdigung von Markgraf Max von Baden nicht anwesend sein.

Hochkarätige Gäste werden auf der Beerdigung erwartet

Das Münster ist für die Öffentlichkeit an diesem Tag nicht zugänglich, trotzdem darf sie auf das Schlossgelände. Es haben sich Trachtenträger und Garden aus allen badischen Landesteilen angekündigt, die dem Markgrafen die letzte Ehre erweisen möchten. Sie stellen sich zum Spalier auf. Von dem bunten Aufzug, der sich damit rund um das Salemer Münster ergibt, kann sich dann die interessierte Öffentlichkeit ein Bild verschaffen. Inzwischen sind einige Namen der Gäste, die an der Beerdigung teilnehmen, bekannt gegeben worden: Darunter König Philipp von Belgien und Fürst Albert von Monaco.

Max von Baden war mit König Charles III. verwandt

Der amtliche Name des Markgrafen lautete Maximilian Andreas Friedrich Gustav Ernst-August Bernhard Markgraf von Baden. In seiner Traueranzeige tauchen zudem andere Titel auf. 1933 auf Schloss Salem geboren, wuchs der Sohn des Markgrafen Berthold und der Markgräfin Theodora, Prinzessin von Dänemark und Griechenland, als Erbprinz im Bodenseegebiet auf.

Erbprinz Max mit seinen Eltern Markgräfin Theodora und Markgraf Berthold sowie seiner Schwester Prinzessin Margarita. | Bild: Haus Baden

Die Mutter von Markgraf Max war die Schwester von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh. Er ist somit ein Cousin ersten Grades von Charles III. und dessen Geschwistern. Prinz Philip, bis zu seinem Tod im April 2021 Ehemann der Queen Elizabeth II., die 2022 starb, war der Großonkel von Bernhard Prinz von Baden. Die Queen war die Schwägerin seiner 1969 verstorbenen Großmutter. Bernhard Prinz von Baden war auch bei der Beerdigung der Queen im September 2022 in London dabei.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges besuchte Markgraf Max das Internat Gordonstoun in Schottland. Er stand seit 1963 als Haus-Chef an der Spitze des ehemals regierenden Großherzoglich Badischen Fürstenhauses, das bis 1918 im badischen Teil des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg die Landesherren stellte. 1966 heiratete Markgraf Max Erzherzogin Valerie von Österreich. Das Paar bekam vier Kinder und vier Enkelkinder.

Im Jahr 2016 konnten der Markgraf und die Markgräfin ihre Goldene Hochzeit feiern. Gold steht für 50 Ehejahre, das Bild der beiden entstand zum Ehejubiläum. | Bild: Haus Baden

Mitte der 1960er Jahre habe Markgraf Max dem Weinbau am Bodensee einen wichtigen Impuls gegeben, indem er eine der wichtigsten Lagen des historischen und heutigen Weinguts, die Birnauer Kirchhalde, neu bestocken ließ, teilte das Haus Baden in einer Presseerklärung mit. Damit habe er zugleich einen wichtigen Grundstein für das heutige Weingut gelegt, das den Namen Markgraf von Baden trägt.

Die Salemer mochten ihren berühmten Adeligen, der sich bei Festen gerne mal unters Volk mischte und ein bescheidenes Auftreten hatte. Markgraf Max engagierte sich in vielen Funktionen im Land Baden-Württemberg. Er war Mitglied in über 60 Vereinen und Verbänden. Über mehrere Legislaturperioden war er Mitglied der Synode der Badischen Landeskirche. Besonders habe ihm das Rote Kreuz am Herzen gelegen. Bis zuletzt war er Ehrenmitglied im Kreisvorstand des DRK-Bodenseekreises.

Im Juli 2013 feierte der Markgraf seinen 80. mit einem badischen Geburtstagsfest, das sein Sohn Bernhard und dessen Frau Stephanie für ihn ausrichteten. | Bild: Martin Baur

Auch die Denkmalpflege und der Erhalt des historischen Erbes seien ihm besonders am Herzen gelegen. So sei die umfassende Sanierung von Schloss und Münster in Salem unter schwersten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem Zeitraum von rund 20 Jahren vorgenommen worden.

Für Markgraf Max sei es beruhigend gewesen, als im Jahr 2009 eine Einigung zwischen Haus Baden und Land Baden-Württemberg zur Übernahme von Schloss Salem erzielt wurde.

Zum 85. Geburtstag wurde unter Führung der Bürgerwehr Villingen ein Großer Zapfenstreich für Max von Baden organisiert. Dabei handelt es sich um das höchste militärische Zeremoniell in Deutschland, das außer der Bundeswehr auch Bürgerwehren vornehmen dürfen.