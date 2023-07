Nah dran an den Salem Open Airs: Diese Gelegenheit haben am Mittwoch, 26. Juli fünf SÜDKURIER-Leser und ihre jeweilige Begleitperson. Bei der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ geht es diesmal zum Open-Air-Konzert mit Eros Ramazzotti. Der Italiener ist mit Musik von seinem neuen Album „Battito infinito“, aber auch Klassikern wie „Cose Della Vita“ zu seiner Welttournee gestartet. Diese führt den 59-Jährigen nun nach Salem.

Treffpunkt zur Sonderaktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ ist um 16.50 Uhr am Haupteingang (Glaspavillon). Es warten eine Erfrischung im VIP-Bereich, eine Führung durch Kloster und Schloss Salem mit Verwalterin Birgit Rückert sowie ein Besuch im Backstage-Bereich auf die Gewinner. Sie erhalten exklusive Einblicke ins Schloss Salem und die Konzertorganisation durch Allgäu Concerts.

Birgit Rückert ist promovierte Archäologin. Sie kam 2003 nach Salem, damals als neue Chefin der Salemer Kultur & Freizeit GmbH im Dienst des Hauses Baden. Seit 2010 verwaltet Rückert Salem sowie das Neue Schloss Meersburg und die Festungsruine Hohentwiel für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Rückert ist fundierte Kennerin der Geschichte von Schloss Salem sowie Autorin historischer Kriminalromane rund ums Kloster.

Birgit Rückert verwaltet unter anderem Kloster und Schloss Salem. Sie weiß ganz genau, welcher Schlüssel zu welcher Tür gehört. | Bild: Hilser, Stefan

Nach Rückert übernimmt eine Vertreterin von Allgäu Concerts die Besuchergruppe. Allgäu Concerts ist ein Konzertveranstalter mit Sitz bei Kempten. Neben den Salem Open Airs organisiert das Familienunternehmen die Meersburg Open Airs. Nach dem „SÜDKURIER öffnet Türen“ bleiben die Teilnehmer direkt für das Open-Air-Konzert im Schlossgarten. Der offizielle Einlass zum Salem Open Air beginnt erst um 18 Uhr.

Allgäu-Concerts-Geschäftsführerin Michaela Schneider ist die Frau, die während des Konzerts auch mal über den Platz rennen muss. | Bild: Lena Reiner

Mitmachen? So geht‘s!

