Die Saison 2020 der Salem Open Airs mit Xavier Naidoo am 22. Juli, Bryan Ferry am 30. Juli, Rodger Hodgson am 7. August und Sarah Connor am 9. August ist noch in weiter Ferne, da gibt der Veranstalter, die Allgäu Concerts GmbH, bereits das erste Konzert für kommendes Jahr bekannt.

Freude über Zuspruch

Peter Maffay und Band werden am Sonntag, 8. August 2021, ab 20 Uhr im Schlossgarten auf der Bühne stehen. Laut Mitteilung setzen sie ihre ausverkaufte Jubiläumstournee 2020 einfach fort.

„Wir freuen uns so sehr über den Zuspruch unseres Publikums und die Lust der Leute auf Rock n‘ Roll, dass wir uns in der Band schnell einig waren, unsere Live-Tour ins nächste Jahr zu verlängern. Und wir haben richtig Bock auf Open Air! Hoffen wir, dass auch der liebe Gott Rock n‘ Roller ist und uns schönstes Sommerwetter schenkt“, wird Peter Maffay zitiert.

Diesmal haben sich die Musiker für Open-Air-Konzerte in ganz besonderen Kulissen entschieden. Dazu gehört für sie das Gelände von Schloss Salem.

19 Nummer Eins Alben

Peter Maffay zählt mit 19 Nummer Eins Alben zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Seit 50 Jahren steht er auf der Bühne. Viele Fans begleiten ihn und seine Band seit Jahrzehnten. „Wir sind Familienunterhaltung im besten Sinne“, sagt Peter Maffay.

Und weiter: „Solange das Publikum uns sehen will und wir uns auf der Bühne noch zügig von rechts nach links bewegen können, machen wir weiter. Wir spielen, weil es einfach Spaß macht.“

Kartenvorverkauf beginnt

Der offizielle Kartenvorverkauf für das Salem Open Air beginnt am Freitag, 28. Februar 2020, um 10 Uhr. Die Tickets kosten zwischen 57,90 Euro und 209 Euro.

Um die An- und Abreise zum Schloss zu erleichtern, wird ein kostenloser Bus-Shuttle angeboten. Dieser fährt diverse Destinationen um den Bodensee an, weitere Informationen und Anmeldung unter www.schloss-salem-open-airs.de/bus-shuttle.

Der Bus-Shuttle fährt dieselben Stationen nach dem Konzert auch wieder zurück. Die Anmeldung zum Bus Shuttle für das Salem Open Air mit Maffay ist ab Ende November möglich.

Tickets beim SÜDKURIER

Karten für alle anstehenden Open-Air-Konzerte in Salem gibt es in den Service-Centern vom Medienpartner SÜDKURIER und unter der Telefonnummer 0 800/8 80 80 00.