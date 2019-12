Unter freiem Himmel präsentiert der britische Komponist, Songschreiber und Texter Roger Hodgson die größten Hits der Band „Supertramp„. Hodgsons ist der Verfasser und die Stimme von Liedern wie „Give a Little Bit“, „The Logical Song“, „Dreamer“, „Take the Long Way Home“ und „Breakfast in America„. Im Bild ist Hodgsons bei „Stars in Town“ 2017 in Schaffhausen zu sehen. Der Kartenvorverkauf für Salem startet am Samstag, 7. Dezember. Tickets gibt es in den SÜDKURIER-Service-Centern und im Internet unter http://ticket.http://suedkurierhttp://.de. Sie kosten zwischen 54,80 und 74,80 Euro. VIP-Karten sind für 174,80 Euro erhältlich.

