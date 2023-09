Vögel zwitschern, Bienen brummen und eine leichte Brise geht durch die Blätter der alten Obstbäume. In diesem Idyll kann man im Landcafé Mechthilde in Owingen-Billafingen frühstücken. Das Café liegt in der Kirchstraße 9b und hat freitags von 13.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Neben Frühstück bieten die Betreiberinnen Mechthilde Schmid und Bettina Brüggemann auch selbstgemachte saisonale Kuchen und herzhafte Speisen wie Flammkuchen und Vesper an. Wer hier an den wenigen geöffneten Tagen an einen der begehrten Tische kommen möchte, sollte im Voraus reservieren.

Zur Serie Wo kann man im Bodenseekreis gut frühstücken gehen? Um diese Frage zu beantworten, sind SÜDKURIER-Redakteure auf die Suche gegangen. In loser Folge werden Lokalitäten und ihre Angebote vorgestellt. Für den Test kommen Cafés und Restaurants infrage, in denen es mindestens ein kleines Frühstück und ein Frühstücksei gibt. Die Reporter testen das Ambiente, Auswahl, Regionalität und Geschmack, Preis, Anfahrt und Parkplätze.

Ambiente

Obwohl das Café in Straßennähe liegt, fühlt es sich an wie mitten im Grünen. Es herrscht eine angenehme Ruhe. Im Innenraum stehen große und kleine Tische mit Blick durch die Fenster auf Terrasse und Garten. Über der Terrasse sind Sonnensegel gespannt und im Garten spenden die alten Obstbäume Schatten. Die Einrichtung ist modern und gemütlich. Sowohl der Innen- als auch Außenbereich sind liebevoll dekoriert. Zudem sind die Betreiberinnen und Servicekräfte freundlich und aufmerksam.

Im kleinen Dorf Billafingen liegt das Landcafé in Nähe der Kirche und lädt zum Verweilen ein. | Bild: Katharina Kitt

Auswahl

Bei der Auswahl an Frühstückmöglichkeiten ist Variation geboten. Zunächst kann man zwischen dem Samstags- und dem Sonntagsfrühstück unterscheiden. Während man beim Samstagsfrühstück zwischen verschiedenen Angeboten wählen kann, bekommt man beim Sonntagsfrühstück ein kleines Buffet inklusive Heißgetränk.

Für das Sonntagsfrühstück ist eine Reservierung notwendig, weshalb wir aus dem Samstagsangebot gewählt haben. Hier gibt es als günstigste Option ein Brötchen süß mit Marmelade oder herzhaft mit Wurst oder Käse. Als Eierspeise werden Spiegel- oder Rührei mit Brötchen angeboten, nach Belieben mit oder ohne Speck. Zudem gibt es noch die Option „Für Hungrige“ – und wie der Name bereits verrät, handelt es sich um das umfangreichste Angebot: zwei Brötchen, Butter, Marmelade, ein gekochtes Ei und eine Auswahl an Käse und Wurst. Müsli gibt es nur beim Sonntagsfrühstück, süßes Backwerk wie ein Croissant steht nicht auf der Karte.

Nach kurzer Überlegung fällt die Entscheidung auf das Frühstück „Für Hungrige“ und eine Portion Rührei, bestehend aus drei Eiern ohne Speck. Dazu gibt es Latte Macchiato mit Hafermilch und einen Milchkaffee mit laktosefreier Milch.

Die Frühstücksauswahl des Cafés ist übersichtlich. Viele Zutaten stammen von Erzeugerinnen und Erzeugern der Umgebung. Die Brötchen werden selbst gebacken. | Bild: Katharina Kitt

Regionalität und Geschmack

Wie aus der Speisekarte hervorgeht, legen die Betreiberinnen Wert auf regionale Produkte und artgerechte Tierhaltung. Hier zeigt sich die Vielfalt der Lebensmittelproduktion im Bodenseekreis. Da das Café an einen eigenen familienbetriebenen Biobauernhof angegliedert ist, können sie von dort einen Anteil der Wurst und Fleischwaren beziehen, der andere Teil kommt aus einer Metzgerei in Herdwangen-Schönach. Auch die verwendeten Beeren kommen aus eigenem Anbau.

Käse und Quark stammen aus Heggelbach oder anderen regionalen Käsereien, die Eier ebenfalls von einem lokalen Bauernhof. Der Kaffee wird fair aus Peru importiert und in Heiligenberg geröstet. Dieser Kaffee kann vor Ort im Café auch für zu Hause gekauft werden. Eine weitere Besonderheit: Die Brötchen sind selbst gebacken, dafür verwenden die Betreiberinnen Linzgaukorn.

Geschmacklich überzeugt das Frühstück: Die verwendeten Zutaten sind von guter Qualität und die Portionen angemessen. Die Speisen werden liebevoll angerichtet und mit Gemüseschnitzen, Obst und Blumen dekoriert. Zudem gibt es kostenfrei ein Glas Wasser dazu.

Neben der Kirche in Owingen-Billafingen liegt das Landcafé Mechthilde. Neben dem Innenraum und der Terrasse kann man zudem unter den alten Obstbäumen auf der Wiese sitzen. | Bild: Katharina Kitt

Anfahrt und Parkplätze

Billafingen bedeutet für viele eine kleine Reise ins Überlinger Hinterland. Mit dem Auto ist man von Überlingen in zehn bis 15 Minuten vor Ort. Am Café gibt es eine Handvoll Parkplätze, die genutzt werden können. Wer etwas Zeit und Lust auf Bewegung hat, kann die Strecke in knapp 45 Minuten auch mit dem Fahrrad zurücklegen. Unter der Woche macht zudem die Buslinie 7392 am Billafinger Rathaus halt, am Wochenende können die Linie 677 von Überlingen nach Winterspüren oder die Linien 7379 und 792 mit Umstieg in Owingen genutzt werden.

Preis

Am Preis gibt es nichts zu meckern! Auf der Rechnung des SÜDKURIER stehen an diesem Tag 24,50 Euro. Das Frühstück „Für Hungrige“ kostet 10,50 Euro, das vegetarische Rührei 6,50 Euro. Der Milchkaffee mit laktosefreier Milch steht mit 3,60 auf der Rechnung, der Latte Macchiato mit Hafermilch brachte es auf 3,90 Euro. Damit befindet sich das Landcafé Mechthilde im Vergleich zu den bisherigen Frühstückstests im Mittelfeld.