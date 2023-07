Wo kann man im Bodenseekreis gut frühstücken gehen? Um diese Frage zu beantworten, sind SÜDKURIER-Redakteure auf die Suche gegangen. In loser Folge werden nun Lokalitäten und ihre Angebote vorgestellt. Für den Test kommen Cafés und Restaurants in Frage, in denen es mindestens ein kleines Frühstück und ein Frühstücksei gibt. Die Reporter testen das Ambiente, Auswahl, Regionalität und Geschmack, Preis, Anfahrt und Parkplätze. An dieser Stelle sammeln wir für Sie all unsere Frühstückstests. Die Liste wird fortgesetzt!

Überlingen

Wer in Überlingen auf der Suche nach einem Lokal zum Frühstücken ist, der stößt schnell auf das Café „Goodways“ an der Hofstatt. Dort gibt es neben einem Frühstücksangebot bis 12 Uhr auch Salate, Crêpes, gegrillte Sandwiches sowie Kuchen und Torten.

Gegenüber der Hofstatt liegt das Rathauscafé. Das Café ist täglich von 9 bis 18 Uhr (Sonntag ab 10 Uhr) geöffnet, nur Donnerstag ist Ruhetag. Neben einem Frühstücksangebot werden im Lokal auch Kuchen und Torten sowie Wein, Whisky und mehr angeboten. Betrieben wird das Rathauscafé von Familie Lailach.

Salem

Das „Fachwerk 11“ in Stefansfeld verdankt seinen Namen Ort und Adresse: ein Fachwerkhaus an der Schlossstraße 11. Karin Holstein serviert dort Frühstück, aber auch Quiche, Suppe, Auflauf, Salat, Kuchen und Torte. Von dienstags bis freitags ist ab 9.30 Uhr geöffnet, samstags ab 10 Uhr. Jeden Samstag und jeden ersten Sonntag im Monat steht ein Frühstücksbuffet auf dem Programm.

Wer ein Frühstück mit Käse- und Wurstplatten mag, wird beispielsweise im „Fachwerk 11“ in Stefansfeld fündig. | Bild: Santini, Jenna

Das Café „Häppiness“ in Mimmenhausen wurde im Mai 2022 von Elena Josuweit und Leonie Walk an der Bahnhofstraße 9 eröffnet. In ihrer kleinen Frühstücksoase bereiten die Frauen Herzhaftes und Süßes zu – und bieten auch Dekoartikel im Bereich Wohnen an. Das Café ist dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, montags von 13 bis 17 Uhr. Sonntags ist Ruhetag.

Markdorf

Mit dem Café „Auszeit“ hat sich Amela Stett einen Traum erfüllt. Im „Auszeit“ finden die Gäste eine kleine Mittagskarte, Kuchen sowie andere Leckereien. Je nach Jahreszeit hat die Besitzerin spezielle Angebote – etwa Getränke mit den passenden Aromen. Gefrühstückt werden kann von Dienstag bis Samstag ab 9 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr.

Öffnungszeiten können sich bedarfsorientiert verändern und werden hier nicht immer angepasst. Also bitte vor einem Besuch der Lokale unbedingt nochmals beim Betreiber vergewissern, dass geöffnet ist. Im Normalfall reicht ein Blick ins Internet. Wer hier sein Lieblingscafé vermisst, kann gern an ueberlingen.redaktion@suedkurier.de einen Vorschlag schicken. Wir prüfen dann, ob wir das jeweilige Café für einen Test besuchen.