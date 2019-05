Der bisherige Markdorfer Argrartechnik-Spezialist Trübenbacher mit seiner Zentrale in Leimbach gehört ab sofort rein namenstechnisch der Vergangenheit an. Seit dem 1. Mai firmiert das Unternehmen mit seinem neuen Inhaber Sven Meyer nun unter Meyko und hat zudem seinen Firmensitz nach Oberteuringen-Neuhaus verlegt. Der ehemalige Geschäftsführer hatte im Jahr 2018 das Unternehmen von seinem früherem Arbeitgeber abgekauft und auch alle 48 Mitarbeiter der insgesamt vier Standorte übernommen. An den anderen Standorten in Bad Wörishofen, Ulm und Augsburg will der neue Geschäftsinhaber weiterhin festhalten.

Baustart im Dezember

Nach zehnmonatiger Bauzeit entstand in Oberteuringen-Neuhaus, an der Bundesstraße nach Ravensburg (B33) gelegen, für 2,3 Millionen Euro das neue Firmengebäude, das neben den Verkaufsräumlichkeiten darüber hinaus die Verwaltung, Werkstatt und Lager beherbergt. „Ich bin glücklich, dass der Bau unfallfrei verlaufen ist und wir nach dem Richtfest im Dezember nun endlich in das Gebäude einziehen konnten“, freut sich Meyer. Dankbar zeigt sich Sven Meyer auch über die ausgezeichnete Betreuung durch die Markdorfer Daschmann Planungsgesellschaft, die sich in der Bauphase als zuverlässiger Partner erwies.

Das bisherige Serviceangebot sowie die gesamte Produktepalette – unter anderem Rasenmäher, Kettensägen, Ersatzteile und Schutzkleidung – wurde nicht nur beibehalten, sondern noch weiter ausgebaut. „Ab sofort wollen wir mit unseren John Deere-Traktoren auch die Landwirte und Winzer im Bereich Obst, Sonderkulturen und Weinbau sowie den Nebenerwerbs-Landwirt ansprechen“, erklärt Geschäftsführer Sven Meyer. Denn die neuen Spezialtraktoren der 5G-Serie von John Deere zum Beispiel wurden eigens für den den Einsatz im Obstbau oder Gelände mit anforderungsstarkem Geländeprofil entwickelt, um in einer Vielfalt von unterschiedlichsten Anwendungen leistungsstark zu performen. „Die perfekten Alleskönner für Obstgärten und steile Weinberge“, so Meyer.

Man habe sich in der Zeit, als das Unternehmen noch unter Trübenbacher firmierte, eine große Stammkundschaft aufbauen können, die auch nach der Umfirmierung weiterhin treu bleiben werde, freut sich Meyer. Er und sein Team haben Leimbach mit einem weinenden Auge verlassen. „Es sind sehr viele schöne Freundschaften und Geschäftskontakte entstanden und ich habe schöne Rückmeldungen erhalten, dass diese auch weiterhin aufrecht erhalten bleiben“, freut sich der Geschäftsführer. Ein Grund dafür sei etwa, dass der neue Firmensitz in Oberteuringen-Neuhaus nur wenige Kilometer vom bisherigen Standort entfernt sei.

Feier zur Neueröffnung

Gefeiert wird der Neubau und die Eröffnung am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Mai. Stolz ist Sven Meyer auf seine Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen alles gegeben haben, um den Firmen-Umzug so problemlos wie möglich zu meistern und dabei nebenbei noch den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Bis zur letzten Minute wird sicherlich noch gewerkelt und getüftelt werden, damit der Eröffnungsfeier nichts mehr im Wege steht. Bei der Eröffnungsfeier selbst dürfen sich die Besucher an beiden Tagen über ein großes und unterhaltsames Rahmenprogramm freuen.

Am Samstagabend steht ab 20 Uhr beim Festabend mit dem Musikverein Riedheim die Geselligkeit im Vordergrund. Zuvor können in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr über 50 Maschinen von John Deere, Stihl, Husqvarna, Kärcher und vielen mehr angeschaut und getestet werden. Interessant dürften auch die Betriebsbesichtigungen sowie die Live-Demo „Mein automatischer Garten sein“. Die Kinder dürfen sich über ein kleines Unterhaltungsprogramm freuen. Am Sonntag spielen ab 10.30 Uhr Andi Hofer und sein Projekt „fünf Zwölftel“ (5/12) zu einem Stimmungsfrühschoppen auf. Kulinarisch wird es deftig, unter anderem gibt es den legendären original bayerischen Krustenbraten von Schorre. Ab 13 Uhr lädt der Kindergarten Leimbach zu frischem Kaffee und leckeren Kuchen ein.

Der Neubau

Baukosten insgesamt: 2,3 Millionen Euro.

Hallenlänge 49 Meter, 20 Meter breit, sieben Meter Höhe.

Verwaltungsgebäude: 13 Meter Länge, 14 Meter Breite und sieben Meter Höhe.

Bauzeit vom Erdaushub bis zum Fertigbau und Außenanlage: Zehn Monate.

Brutto-Rauminhalt Halle und Verwaltung: 10 400 Quadratmeter.

Nutz-, Verkehrs- und Technikfläche: 1900 Quadratmeter.

Elektro-Ladestation für zwei Elektrofahrzeuge vor dem Gebäude.

Besonderheit: Der Neubau liegt im HQ-100-Gebiet (Die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist).

Entwurf, Planung und Bauleitung durch Daschmann Planungsgesellschaft aus Markdorf. (ala)

Sven Meyer, Geschäftsinhaber Meyko