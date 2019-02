Oberteuringen vor 51 Minuten

Gemeinderat unterstützt Helfer vor Ort mit weiteren 2000 Euro

Im November 2018 wurde in Oberteuringen eine Gruppe Helfer vor Ort gegründet: Die ehrenamtlichen Rettungskräfte leisten bei einem Notfall Erste Hilfe, bis Notarzt und Rettungswagen eintreffen. In Oberteuringen taten sie das in den knapp vier Monaten seit ihrer Gründung bereits 52 Mal. Der Gemeinderat bewilligte jetzt 2000 Euro, um für die Helfer vor Ort einen weiteren Defibrillator anschaffen zu können.