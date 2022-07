Zwei Männer haben am Freitag, 13. Mai, gegen 22 Uhr, Naziparolen durch einen Linienbus gerufen, der von Friedrichshafen in Richtung Meersburg unterwegs war. Außerdem hörten die Männer rechtsmotivierte Musik und pöbelten Fahrgäste an. Das gibt die Polizei in einer Mitteilung bekannt.

Nachdem Zeugen im Bus die Polizei alarmierten, stiegen die betroffenen Männer an der Haltestelle Meersburg Fähre aus. Deswegen konnten sie zunächst nicht von den Beamten identifiziert werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, ergaben sich jedoch im Rahmen der Ermittlungen zwischenzeitlich Hinweise gegen einen bereits bekannten Tatverdächtigen.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler hoffen nun, die Anhaltspunkte weiter konkretisieren zu können und bitten Zeugen um Hilfe. Wer sich an dem Abend ebenfalls im Bus aufgehalten und den Vorfall mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 07541/7010.