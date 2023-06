„Ich bin sauer, traurig und enttäuscht“, fasst Miriam El Harchi zusammen. Der Vorfall am Sonntag steckt ihr noch immer in den Knochen: Insgesamt 700 Euro Bargeld wurden aus der Kasse ihres Ladens in Meersburg gestohlen. „Die Täter kamen gegen 14.30 Uhr, am hellen Tag. Ich kann es nicht fassen“, erzählt die 41-Jährige.

Miriam El Harchi vor ihrem Geschäft Maurisch in der Steigstraße in Meersburg. Zwei unbekannte Täter haben dort am Sonntag 700 Euro Bargeld gestohlen. | Bild: Mona Lippisch

Miriam El Harchi betreibt das Geschäft Maurisch in der Steigstraße. Dort bietet sie unter anderem Schokolade an, die sie in ihrer Manufaktur selbst herstellt. Sie selbst lag ihrer Schilderung zufolge am Sonntag krank im Bett. Ihre Mutter übernahm die Schicht im Laden. „Gegen 14.30 Uhr rief sie mich dann total aufgelöst an und erzählte, was passiert ist.“

Uhldingen-Mühlhofen 35 Mal vorbestraft und schon wieder vor Gericht! 48-Jähriger wegen Einbruch in Bäckerei verurteilt Das könnte Sie auch interessieren

Täter stiehlt sämtliche Geldscheine aus der Kasse

Laut Erzählungen von El Harchis Mutter kamen zwei Männer in den Laden. Einer davon stellte Fragen zu einem Produkt. „Meine Mutter ist also von der Kasse weg und hat den Mann beraten“, sagt El Harchi. Während ihre Mutter in ein Gespräch verwickelt worden sei, habe der zweite Mann sämtliches Papiergeld aus der Kasse entwendet. „Als meine Mutter wieder zur Kasse kam, war diese offen und leer.“ Die Täter seien zu diesem Zeitpunkt schon im Getümmel auf der Steigstraße verschwunden.

Polizei sucht Zeugen Beschreibungen von El Harchis Mutter zufolge, waren die Männer etwa um die 1,70 Meter groß, hatten dunkle Haaren, dunklen Teint und sprachen Deutsch mit Akzent. Einer der Täter trug einen weißen Jogginganzug und ein weißes Cappy. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den Männern geben können, wenden sich an die Polizei, Telefon 07551 8040. Tipps für Ladeninhaber Das Polizeipräsidium Ravensburg gibt Ladeninhabern Tipps, um sich gegen Trickdiebe zu wappnen. Insbesondere wird geraten, wachsam zu sein und den Kassenbereich nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Außerdem sollte der Kassenbereich gegen einfachen Zutritt Unberechtigter gesichert werden und Kunden sollten keine Einsicht in die Kasse haben. Weiter rät die Polizei, das Geld aus der Kasse regelmäßig zu versorgen und mögliche Diebe durch Videoüberwachung abzuschrecken. Polizeisprecher Simon Göppert betont: „Im Diebstahlsfall umgehend die Polizei verständigen.“

Friedrichshafen Diebstahlserie in der Innenstadt – mindestens 16 Autos werden aufgebrochen Das könnte Sie auch interessieren

Polizei auf Hinweise angewiesen

Nach dem Vorfall ist Miriam El Harchi ratlos. „Ich bin mir sicher, dass da Profis am Werk waren“, sagt sie. „Wer bekommt sonst eine geschlossene Kasse auf und schafft so einen dreisten Diebstahl mitten am Tag?“ Noch am selben Nachmittag erstattete die 41-Jährige Anzeige. Das bestätigt das Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage.

Hinweise, die zu den Tätern führen könnten, liegen der Polizei bis dato jedoch nicht vor. Polizeisprecher Simon Göppert betont, dass die Beamten bei den Ermittlungen insbesondere auf Zeugenhinweise angewiesen sind. Und auf eine möglichst genaue Beschreibung der Tatverdächtigen. „Je besser die Informationen sind, die der Polizei übermittelt werden, zum Beispiel auch Videoaufzeichnungen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, die Tatverdächtigen auch im Nachgang überführen zu können“, weiß Göppert.

Simon Göppert ist Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg. | Bild: Polizeipräsidium Ravensburg | SK-Archiv

Dass es sich um eine Diebstahlserie handelt, ist dem Polizeisprecher zufolge bislang ausgeschlossen. Ähnliche Vorfälle wie am Sonntag in Meersburg seien dem Polizeipräsidium Ravensburg nicht bekannt.

Beratungen nur noch an der Kasse

Miriam El Harchi jedenfalls hat unmittelbar nach dem Diebstahl Sicherheitsvorkehrungen in ihrem Geschäft getroffen. So weist etwa ein Schild darauf hin, dass Kunden künftig nur noch an der Kasse beraten werden. Zeitnah möchte die Geschäftsfrau außerdem Überwachungskameras installieren. Trotz dieser Vorkehrungen fühlt sich El Harchi aktuell nicht wohl in ihrer Haut. Sie macht sich Sorgen, dass die Täter noch einmal wiederkommen – und dann vielleicht auch gewalttätig werden: „Der nächste Schritt ist, dass mir jemand eine Waffe an den Kopf hält.“

Nach dem Vorfall am Sonntag weist ein Schild darauf hin, dass Kunden künftig nur noch an der Kasse beraten werden. | Bild: Mona Lippisch

Auf eine Rundmail, mit der sie andere Gewerbetreibende in Meersburg vor der Diebesmasche warnen wollte, habe sie bereits einige Rückmeldungen erhalten. „Viele haben sich bei mir gemeldet und ihr Mitgefühl ausgedrückt“, sagt sie. Andere seien für die Warnung dankbar gewesen und werden nun besonders aufpassen. El Harchi betont: „Ich wünsche allen Kollegen, dass ihnen so etwas nie passiert.“