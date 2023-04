Uhldingen-Mühlhofen vor 26 Minuten

35 Mal vorbestraft und schon wieder vor Gericht! 48-Jähriger wegen Einbruch in Bäckerei verurteilt

Ein hoffnungsloser Fall? Trotz vieler Vorstrafen und Inhaftierungen muss sich ein 48-jähriger Mann erneut vor dem Amtsgericht verantworten. Ihm wird der Einbruch in eine Bäckerei in Uhldingen-Mühlhofen zur Last gelegt.