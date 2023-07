Weil im Verlauf einer Schlägerei Gläser und Flaschen durch die Luft flogen, hat ein Zeuge per Notruf die Polizei alarmiert. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr in einer Bar in der Steigstraße in Meersburg. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren – im Notruf hieß es zehn – Männern.

Vor Ort trafen die Beamten dann auf mehrere, zum Teil eher leicht verletzte Personen. Weitere Tatverdächtige hatten bereits das Weite gesucht. Sowohl die Hintergründe der Auseinandersetzung in der Bar als auch die Identität der beteiligten Personen sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Überlingen führt.