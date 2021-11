Eine 74-jährige Frau hat am Dienstagmittag in einer Bäckerei in der Dr.-Zimmermann-Straße mutmaßlich versucht, eine Butterbrezel zu stehlen. Nachdem sie dabei ertappt worden war, griff sie eine Verkäuferin an. Wie die Polizei berichtet, steckte die Seniorin die Backware in ihre Tasche, als die 55-jährige Angestellte kurze Zeit abwesend war. Ein Zeuge machte die Verkäuferin auf den versuchten Diebstahl aufmerksam.

Pfullendorf Ladendiebstahl in Pfullendorf: Frau ignoriert mit vollem Einkaufswagen einfach die Kasse Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die Mitarbeiterin die Kundin aufgefordert hatte, die Butterbrezel zu bezahlen, und ihr darüber hinaus auch ein Hausverbot erteilte, beglich die 74-Jährige zwar ihre Schuld. Sie weigerte sich jedoch, die Bäckerei zu verlassen, und stieß die 55-Jährige mehrfach mit ihrem Gehstock. Die Polizei ermittelt nun gegen die Kundin.