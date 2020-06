Den Inhalt eines kompletten Einkaufswagens entwendete eine 75-jährige Frau am Montagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Otterswanger Straße. Wie die Polizei mitteilt, lief die Frau mit dem Einkaufswagen einfach an der Kasse vorbei, ohne die darin befindlichen Waren zu bezahlen.

Ein Kofferraum voller Lebensmittel

Eine Angestellte notierte sich daraufhin das Autokennzeichen der Frau und verständigte die Polizei. Diese suchte die Frau auf und fand das gesamte Diebesgut im Kofferraum ihres Fahrzeugs. Die betagte Dame wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen, teilt die Polizei mit.