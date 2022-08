Erneut hat ein Unbekannter am Bodensee-Ufer zwischen Meersburg und Unteruhldingen Frauen durch exhibitionistische Handlungen belästigt. Das teilt die Polizei mit. Erst am vergangenen Mittwoch war ein Mann an derselben Stelle ebenfalls als Exhibitionist aufgetreten.

Im aktuellen Fall badete der Unbekannte am Montag gegen 20.30 Uhr zunächst nackt im Bodensee. Dann soll er am Ufer vor zwei Frauen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Der Mann wird als etwa 65 bis 70 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war braun gebrannt und hatte kurzes graues Haar. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Telefon 07532/43443 entgegen. (sk)