Durch sexuelle Handlungen hat ein Exhibitionist am Mittwoch eine Frau in der Meersburger Straße belästigt. Die Frau saß gegen 19 Uhr am Ufer zwischen Unteruhldingen und Meersburg, als sich der Unbekannte zu ihr setzte. Er zog sich komplett aus und vollzog sexuelle Handlungen an sich, wie die Polizei berichtet.

Der Mann war rund 60 bis 65 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte graue, gelockte Haare und trug ein gelbes T-Shirt und eine Badehose. Zudem hatte er ein Handtusch und eine Tasche bei sich. Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07551/804-0 zu melden.