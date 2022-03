Zu einem Motorradunfall ist es am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der B33/Stettener Straße gekommen. Ein 18-jähriger Motorradfahrer war mit einer ebenfalls 18-jährigen Beifahrerin unterwegs in Richtung Fähre.

Laut Polizei stürzten die beiden in einer scharfen Kurve alleinbeteiligt. Der Fahrer des Motorrads blieb unverletzt. Die Beifahrerin wurde mit Verdacht auf eine Handgelenksfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.