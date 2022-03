Pünktlich zum Sonnenuntergang um 18.15 Uhr wurde der Funken am Wochenende beim Töbele-Parkplatz am Höhenweg in Meersburg angezündet. Bei 3 Grad Celsius und auffrischendem Nordostwind brannte der Funken lichterloh ab. Etwa 100 Zuschauer genossen das Spektakel zum Vertreiben des Winters.

Das Feuer am Höhenweg in Meersburg brannte pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit gegen 18.15 Uhr. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Seit 2020 findet das Funkenfeuer in Meersburg bereits am Samstagabend statt und nicht, wie gewohnt, am Abend des Funkensonntags. Der Grund für die Vorverlegung des Termins ist organisatorisch bedingt: Wie die Funkenbuben mitteilen, gab es in den vergangenen Jahren immer weniger Helfer, die am Montagvormittag Zeit zum Aufräumen hatten. Deutlich mehr Helfer stünden am Sonntag zur Verfügung, um am Funkenplatz für Ordnung zu sorgen.

Die Mannschaft der Meersburger Funkenbuben. | Bild: Jürgen Gundelsweiler