Trotz Corona werden dieses Jahr einige Funkenfeuer in Überlingen und den umliegenden Gemeinden angezündet, um den Winter zu vertreiben. Hier gibt es einen Überblick über die Funken am 5. und 6. März 2022.

Nachdem im vergangenen Jahr coronabedingt kaum ein Funkenfeuer am Bodensee brannte, lodert es am Wochenende wieder in der Region. Doch nicht alle Gemeinden organisieren wie in normalen Jahren einen Funken. Beispielsweise in Salem-Stefansfeld,